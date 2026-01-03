El PP celebra el fin de la "férrea narcodictadura" de Maduro y critica la actitud "cobarde e irresponsable" de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). A dos días para que finalice el actual año, durante su intervención - Eduardo Parra - Europa Press

El PP ha celebrado este sábado el fin de la "férrea narcodictadura" dirigida por el presidente "ilegítimo" de Venezuela, Nicolás Maduro y ha criticado la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez "tan cobarde y tan alejada de la responsabilidad histórica que España tiene respecto a Venezuela".

En un mensaje difundido en 'X', el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido una transición democrática en Venezuela, al tiempo que ha manifestado su seguimiento "con atención" a la situación en el país y su "principal preocupación" por los ciudadanos españoles que residen allí, así como por el conjunto de los venezolanos.

Feijóo ha subrayado que su "máxima prioridad en todo momento" es la protección de los españoles en Venezuela y ha reiterado su respaldo a "un futuro sin represión y con una transición democrática" encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y por la dirigente opositora María Corina Machado.

El PP ha recordado que "Venezuela ha sufrido una férrea dictadura" y ha asegurado que "lleva muchos años denunciando el régimen del presidente Nicolás Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España", al tiempo que ha afirmado que "hoy es un mal día para todos ellos".

La formación ha criticado asimismo que el actual Ejecutivo socialista "sacó de Venezuela al ganador de las elecciones", en referencia a Edmundo González.

El PP ha defendido que la prudencia "es compatible con la esperanza" de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de España. "Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece", ha concluido el mensaje.

"MADURO ERA UN PRESIDENTE ILEGÍTIMO"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha indicado que Venezuela "lleva demasiados años soportando una tiranía que le ha arrebatado la libertad, la prosperidad y el futuro de un gran país".

"Venezuela lleva mucho tiempo padeciendo la represión de Maduro, la constante vulneración de derechos humanos y la miseria de un régimen criminal que no respeta nada ni a nadie", ha explicado Tellado en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, ha recordado que "el pueblo venezolano dio la victoria a la oposición democrática en las últimas elecciones, pero Maduro no respetó el resultado y se aferró ilegalmente al poder". "Maduro era un presidente ilegítimo apoyado en el fraude, la persecución a los demócratas y los apoyos cómplices de algunos desde el exterior", ha añadido Tellado.

Los 'populares' han asegurado que "hoy se abre una nueva etapa, un escenario distinto, que debe gestionarse con prudencia y también con esperanza". En este contexto, han insistido en que "desde el PP llevan mucho tiempo denunciando la narcodictadura de Maduro y a quienes la han sostenido desde dentro y también desde fuera".

Asimismo, han criticado la actitud del Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez, "tan cobarde, tan alejada de la responsabilidad histórica que España tiene respecto a Venezuela". "El Gobierno sacó de Venezuela al ganador de las elecciones, a Edmundo González, mientras Estados Unidos saca hoy al tirano que se aferraba al poder después de haber perdido esas elecciones", ha añadido Tellado.

Por último, los 'populares' han sostenido que "hoy es un mal día para los que justificaron, blanquearon o hicieron negocios con ese régimen", mencionando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien, según el PP, "hoy estará pasando por un momento difícil".