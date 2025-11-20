El PP cita en diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado tras su salida de la cárcel

Archivo - El diputado del PSOE, Santos Cerdán, comparece durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, en el Senado, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha citado para el mes de diciembre al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras su salida de prisión, así como al que fuera su 'número dos' Juanfran Serrano.

Así lo ha adelantado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado después de que el Tribunal Supremo dejara en libertad a Santos Cerdán tras más de cinco meses en prisión por el 'caso Koldo', algo que la portavoz del PP lo ve como una "oportunidad" para "devolver lo robado".

Aunque no ha especificado el día concreto, la portavoz del PP ha precisado que Santos Cerdán volverá a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado durante el mes de diciembre. Ya lo hizo en este mismo foro hace algo más de un año, aunque antes de publicarse el informe de la UCO.

También comparecerá el diputado del PSOE y el que fuera mano derecha de Santos Cerdán en la secretaria de Organización socialista, Juanfran Serrano, que está citado para el próximo 4 de diciembre.

"Santos Cerán tendrá que explicar quién impulsó la banda del Peugeot, si fue el único que queda, cómo operaba la banda, qué papel jugó el PNV, a quién beneficiaba y quién daba las órdenes", ha proclamado Alicia García.

¿Y ALQUIEN DEL PNV?

Al ser preguntada por si el PP se está planteando citar a miembros del PNV tras el último informe de la UCO, Alicia García ha contestado que no descartan tal posibilidad, aunque de momento no tienen previsto incluir a nadie más en el listado de comparecientes.

"Pero ya saben que las informaciones van sucediéndose y a medida que vayan conociendo más detalles, pues no descartamos absolutamente nada", ha precisado.

Y sobre citar a más personas del círculo de confianza de Santos Cerdán, el PP se ha mostrado a la espera de las informaciones sobre las cuentas de la mujer del exsecretario de Organización del PSOE y de su hermana.

Con todo, Alicia García también ha anunciado que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' acogerá las comparecencias del exvicerector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio por el 'caso Begoña Gómez'.