El PP cree que el Gobierno debería sumarse a los países de la UE que se alían contra "los ataques que reciben de Irán"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado que el Gobierno de España debería sumarse a otros países de la Unión Europea "de distinto signo político" que se están "aliando contra los ataques que están recibiendo por parte de Irán" y ha pedido una "reflexión seria" sobre las consecuencias de "la irresponsabilidad y la frivolidad" con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado el ataque de Israel y Estados Unidos a este país.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios antes de presenciar la tercera 'mascletà' de las Fallas 2026 desde el Ayuntamiento de València, donde ha abordado la situación "viendo lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está haciendo España".

"Es muy importante que todo el mundo sepa dónde estamos cada uno. Todos hemos visto cómo el Gobierno de España y Pedro Sánchez ha sido felicitado por un régimen que lapida a mujeres y que cuelga a homosexuales", ha subrayado.

Frente a ello, la portavoz del PP en el Congreso ha defendido que el PP ha programado unas jornadas "para hablar de mujer y de feminismo" que se celebrarán pasado mañana en el Congreso y que contarán con la participación de dos disidentes y dos activistas mujeres, una iraní y otra cubana, para abordar la "libertad de las mujeres en regímenes autoritarios que matan y que asesinan a mujeres por el hecho de ser mujeres".

Sobre la posición del Gobierno respecto al conflicto en Irán, Muñoz ha considerado que un ejecutivo "no es muy de fiar cuando dejas tirados a tus aliados". "Estamos viendo cómo gobiernos de la Unión Europea de distinto signo político se están aliando contra ataques que están recibiendo por parte de Irán y, por tanto, esa es la posición que debería estar tomando España", ha señalado.

SÁNCHEZ NO PIENSA EN LAS "CONSECUENCIAS"

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siempre ve todo como un cálculo político interno" y "no está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país". "Estados Unidos se ha convertido en el mayor proveedor de gas de España, desde que Sánchez cambió su posición con el Sáhara, no sabemos todavía muy bien por qué", ha apuntado.

Por tanto, ha advertido de "todas las consecuencias de todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, que utiliza todo con cálculo político interno". "Va a tener consecuencias", ha insistido Muñoz.

Preguntada por si cree que EEUU respeta el derecho internacional con esta operación, ha replicado que quien no lo respeta es Irán: "Es un régimen que lapida a mujeres, que cuelga homosexuales, que alienta a grupos terroristas para que ataquen a otros países y, como ha dicho el primer canciller alemán --Friedrich Merz--, el derecho internacional no puede ser la coartada de regímenes totalitarios que asesinan a personas".

CUESTIÓN "COMPLEJA" FRENTE AL "SIMPLISMO" DEL SÍ O NO A LA GUERRA

Por tanto, la portavoz 'popular' en el Congreso ha señalado que el conflicto en Irán es "una cuestión muy compleja de derecho internacional" que a su juicio "no puede llevarnos al simplismo del sí a la guerra o no a la guerra". "Todos estamos en contra de la guerra", ha garantizado.

Para Ester Muñoz, "esto es mucho más complejo que un simple eslogan y estamos viendo cómo nuestros aliados están trabajando conjuntamente y España se queda en la posición de otros países". "La Liga Árabe está en contra de Irán, hay que hacer una reflexión seria y ver cuáles pueden ser las consecuencias para España de la irresponsabilidad y la frivolidad" de Sánchez, ha agregado.

