El PP cree que "el tiempo y la justicia darán la razón" a Rajoy tras prestar testimonio en el juicio de 'Kitchen'

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios en la contraportada de la Feria de Sevilla para tratar asuntos de la actualidad política andaluza y nacional con el telón de fondo de la - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, considera que "el tiempo y la justicia van a dar la razón" al que fuera presidente del Gobierno y del partido Mariano Rajoy, quien este jueves ha prestado declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el conocido como 'caso Kitchen'.

Así lo ha manifestado el vicesecretario del PP en una atención a medios durante una visita a la Feria de Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre dicha declaración de Mariano Rajoy en el caso que investiga el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Yo creo que el tiempo y la justicia van a dar la razón al presidente Rajoy, sin ninguna duda", ha manifestado Bendodo, para reiterar poco después que "la justicia va a poner las cosas en su sitio".

Además, el dirigente del PP ha resaltado que se trata de "un caso que pasó hace muchísimos años". Frente a ello, ha subrayado que lo que sí es "de mucha actualidad" es que "el 'sanchismo' está sentado en el banquillo en estos momentos".

Así, ha dicho que está viendo "todos los días" al exministro socialista José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor Koldo García, "sentados en el banquillo" del juicio por el conocido como 'caso mascarillas' que se dirime en el Tribunal Supremo.

Y "próximamente parece ser que veremos a la mujer del presidente del Gobierno", según ha subrayado Elías Bendodo, que ha aludido también a los casos que afectan al hermano del presidente Pedro Sánchez, "a la fontanera" del PSOE Leire Díaz, o al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, todos los cuales acabarán "sentados" en el banquillo, según ha augurado.

El dirigente del PP ha señalado que "eso es una anomalía democrática", al igual que el hecho de que "el que perdió las elecciones, el que no presenta los Presupuestos" Generales del Estado, el que "no tiene los apoyos parlamentarios", el que ha visto cómo "han condenado a su fiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz, a estar "inhabilitado" para el cargo, "gobierna".

GÉNOVA: "RAJOY NO ESTÁ IMPUTADO"

Desde que arrancó el juicio por la 'operación Kitchen', la cúpula del PP ha expresado su respeto a la labor de los jueces y ha puesto el foco en subrayar que es un tema de hace "15 años". Además, fuentes del PP han resaltado que el expresidente del Gobierno "no está imputado" sino que acudía como testigo.

"Rajoy no está imputado por nada", han recalcado esta semana fuentes del equipo de Feijóo, que han echado en cara al PSOE sus críticas contra el PP cuando el Gobierno de Pedro Sánchez mantuvo durante muchos meses en el cargo a un fiscal general procesado.

El pasado lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, expresó su respeto a la actuación judicial en el 'caso Kitchen' y subrayó que, a diferencia de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, ni "cuestionará" ni "difamará" la labor de los jueces.

"Yo no sé lo que pasaba en el Gobierno hace cuatro legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí", declaró Tellado al ser preguntado por el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio de Interior para robar información sensible a Bárcenas.