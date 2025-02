PP critica "el feminismo de pacotilla de la izquierda" por los casos de Ábalos, Monedero y Errejón

Dice que las coacciones "llevan violencia e intimidación", y no hay que cuestionar la sentencia de Rubiales

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha arremetido contra "el cinismo, la hipocresía y el feminismo de pacotilla de la izquierda" ante los casos del que fuera número dos del Gobierno, José Luis Ábalos, "que contrataba prostitutas por catálogo, presuntamente", o los de los exdirigentes de Sumar y Podemos, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, investigados por supuesta agresión y violencia sexual.

Gamarra, que ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao, junto al presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, también se ha referido a la sentencia que ha condenado a Luis Rubiales a una multa de 10.800 euros por un delito de agresión sexual a Jenni Hermoso y a indemnizar a la jugadora con 3.000 euros por el beso sin consentimiento que le dio tras ganar la final del Mundial de Fútbol, pero que le ha absuelto delito de coacciones a la futbolista al considerar el juez que no hubo ni violencia ni intimidación. "Yo creo que las coacciones llevan violencia e intimidación, y por eso son coacciones, ¿no?", ha afirmado.

Tras asegurar que los populares son "absolutamente respetuosos con las decisiones que toman los jueces", ha recordado que ha habido un juicio que han podido "seguir en vivo todos los españoles". Por ello, ha pedido respeto a la resolución judicial.

"Ha habido un juicio y han tenido un juicio justo. Por lo tanto, yo me remito a lo que dice la sentencia. La sentencia dice que no hubo. Por lo tanto, si una sentencia después de un juicio justo y con todas las garantías determina que no lo ha habido, no lo ha habido. No se puede cuestionar", ha aseverado.

"EL FEMINISMO DE PACOTILLA"

"Lo que sí tenemos claro es que en el momento actual y en estos días estamos viviendo no solo ese juicio, sino también un retrato y una radiografía de un feminismo desde la izquierda que está demostrando ser absolutamente de pacotilla. Eso está quedando más que claro", ha subrayado.

Según ha apuntado, "no está para dar lecciones de feminismo nadie de la izquierda en estos momentos, después de ver cómo quien ha sido el número dos de Pedro Sánchez (Ábalos), mientras alardeaban de feminismo, lo que estaba haciendo era contratar prostitutas por catálogo, presuntamente".

También ha aludido al hecho de que el cofundador de Podemos y exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, tenga "pendiente un procedimiento judicial también por una agresión sexual", y que el también cofundador de la formación morada Juan Carlos Monedero "en las últimas horas está también siendo investigado por acoso sexual".

"Creo que también hay que denunciar ese feminismo de pacotilla que, de la mano de la izquierda se ha instalado en nuestro país, y que tanto daño está haciendo a las mujeres en nuestro país. Creo que eso también hay que dejarlo muy claro", ha señalado.

En el caso concreto de Monedero, de presunta "violencia sexual", ha manifestado que durante años la izquierda ha estado dando "lecciones en relación al feminismo y al trato que deben recibir las mujeres". "Lo que estamos viendo es la hipocresía absoluta de un partido como Podemos, de Sumar o del propio PSOE, cuyos dirigentes o exdirigentes, mientras estaban diciendo una cosa, practicaban absolutamente la contraria", ha subrayado. Por ello, ha arremetido contra su "cinismo e hipocresía que les delata absolutamente" y que "hace muchísimo daño a las mujeres".

"LEY DEL SÍ ES SÍ"

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre si hacen falta reformas legales para evitar que en casos como el de Luis Rubiales se le absuelva del delito de coacciones, al creer el magistrado que no ha habido violencia e intimidación, ha asegurado que "el principal error que se ha producido durante el mandato de Pedro Sánchez ha sido la aprobación de la 'Ley del sí es sí', que gracias a este partido (el PP), fue reformada y modificada".

"Pero que hay algo que no pudo frenar este partido, aunque lo avisó, y era que de esa ley se iban a beneficiar violadores y acosadores en nuestro país con reducciones de penas. Esta es la realidad de las reformas legislativas que ha llevado a cabo Sánchez desde que es presidente del Gobierno. Y ante eso, instamos en su momento reformas que por lo menos han evitado que se siga favoreciendo las condenas a agresores sexuales, a violadores e incluso a asesinos", ha resaltado.