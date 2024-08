El PP culpa a Sánchez de que el CNI no "vigile" a Puigdemont y de ponerle una "alfombra roja con las siglas del PSOE"

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "responsable último" de lo sucedido con el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha denunciado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha vigilado al líder de Junts porque el jefe del Ejecutivo "así lo ha querido" y que, por contra, se le ha puesto "una alfombra roja con las siglas del PSOE".

Así lo ha defendido mediante una declaración sin preguntas a la que ha dado lectura en la sede nacional del partido en la que también ha recriminado al Gobierno que guarde "silencio" después de que Puigdemont haya desaparecido tras pronunciar un discurso público a primera hora de este jueves en Barcelona.

"El Gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto", ha censurado Gamarra.

La dirigente 'popular' ha destacado que el hecho de que el CNI no cumpla sus obligaciones es una "prueba" de hasta qué punto "los socialistas han desarmado al país". "El CNI no cumple su función y no controla ni vigila a Puigdemont porque Sánchez así lo ha querido", ha indicado.

Tras preguntarse si los "emisarios" del PSOE que fueron a Suiza lo hicieron para "disuadir" al expresidente o para "pactar los términos de su regreso con total complicidad política", Gamarra ha concluido que "la alfombra roja" con la que ha desembarcado en Barcelona "lleva las siglas del PSOE". "Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña", se ha lamentado a continuación.