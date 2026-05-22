El PP defiende investigar a Plus Ultra en Europa tras imputación de Zapatero: "No nos quedaremos de brazos cruzados"

1089456.1.260.149.20260522164619 La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez - PP

CASTELLÓN 22 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha defendido este viernes investigar Plus Ultra en Europa, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha avisado que el Partido Popular no se va a quedar de "brazos cruzados" ante las informaciones que se están conociendo.

En declaraciones a los medios en Castellón, donde ha estado en Vila-real y en la capital de La Plana, Fúnez ha calificado de "tremendamente grave" que por primera vez en la historia haya un expresidente del Gobierno --José Luis Rodríguez Zapatero-- que está siendo investigado "por cuatro delitos muy graves".

"Y es muy grave saber que sus hijas se estaban beneficiando de los negocios del padre y cómo una empresa que no tenía ningún cliente transfería medio millón de euros a la empresa de las hijas de Zapatero", ha agregado.

Es más, Fúnez ha indicado que es "tremendamente grave también conocer cómo la mujer de Rodríguez Zapatero y él tenían una cuenta con un millón y medio de euros sin saber exactamente de dónde proceden los fondos".

Según ha apuntado, "la España real es la de la mayoría de los españoles que se dedican a trabajar y a pagar sus impuestos para tener mejores servicios públicos, mientras que otros parece que solo están pensando en las mordidas, en las redes de influencia y en los casos de corrupción que, por desgracia, según conocemos, asolan cada vez más al sanchismo".

"Algunos se han hecho ricos con el dinero de todos los españoles, algunos ministros que hoy están en prisión, exministros, intermediarios e, incluso, el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero", ha manifestado Fúnez.

La dirigente del PP ha indicado que Sánchez ha convertido el PSOE en un partido donde se equipara ser socialista a ser comisionista, y donde lo único que pueden hacer los socialistas todos los días es defender a un nuevo imputado". A su entender, se está en puertas de que "lo mismo que ocurrió con Ábalos, Cerdán y Koldo" dentro de unos días Sánchez diga que "casi no conoce a Zapatero de nada".

La 'popular' ha recordado que Rodríguez Zapatero está siendo investigado por "una trama criminal, por blanquear capitales, por falsedad de documento público y por tráfico de influencias, delitos muy graves".

"Es tremendamente triste que eso ocurra en un país como España, pues no estamos hablando de un socialista de base, sino de una personas que fue secretario general del PSOE, de un expresidente del gobierno, del mentor de Pedro Sánchez, de un referente y de un expresidente del gobierno que utilizaba un despacho del PSOE para trabajar en esa red de tráfico de influencias que se está investigando", ha subrayado.

"EL PP NO SE QUEDARÁ DE BRAZOS CRUZADOS"

Por todo ello, Fúnez ha recalcado que el PP "no se va a quedar de brazos cruzados ni ante el auto judicial que se ha conocido ni ante lo que se está conociendo a través de los medios de comunicación" porque España "se merece gobierno honrado". "Y el gobierno sanchista es lo más alejado que hemos visto nunca en democracia de un gobierno honrado", ha enfatizado.

La vicesecretaria del PP ha recordado que su partido actuará en España y ante la UE. Así, ha indicado que amplicarán el listado de comparecientes en la comisión de investigación de la SEPI en el Senado, para que comparezcan la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar; Manuel Aarón Fajardo, persona clave del expresidente en Venezuela; y el exministro y gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, entre otros.

También ha añadido que actuarán en la UE y pedirán que se investigue y se pida explicaciones a Zapatero sobre los 53 millones de euros que "fueron destinados a Plus Ultra" mientras todos los españoles estaban viviendo la pandemia.

MOCIÓN DE CENSURA

Preguntada si el PP se plantea una moción de censura contra el Gobierno, Fúnez ha señalado que, antes de la moción de censura, hay un paso previo. "En cualquier país democrático en una situación como esta no estaríamos hablando de moción de censura, sino de disolución de las Cortes y dimisión del presidente del Gobierno, y no solo por la imputación de Zapatero, pues llevamos un año y medio o dos años en los que hemos conocido cómo han imputado a su mujer, a su hermano, a dos de sus secretarios de organización y una persona de máxima confianza como era Koldo", ha añadido.

Por eso, ha insistido en que Pedro Sánchez debería salir de Moncloa. "El presidente del Gobierno debería tener la decencia, que le está faltando, para dimitir y dar la cara ante los españoles y pedir perdón", ha concluido.