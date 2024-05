El PP dice, tras retirarse Ley del Suelo, que si Feijóo gana a Sánchez en europeas la legislatura quedará "en suspenso"

Añade que el mensaje en el Congreso se lo han dado sus socios y en las urnas el PP pondrá a Sánchez "en el sitio que le corresponde"



MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que la retirada de la reforma de la Ley del Suelo muestra la "soledad" del Gobierno de Pedro Sánchez que, según recalca, solo tiene apoyos para aprobar la ley de amnistía. A su entender, si Alberto Núñez Feijóo derrota al PSOE en las elecciones europeas "la legislatura quedaría en suspenso", han señalado fuentes del partido.

Así se ha pronunciado el primer partido de la oposición después de que el Gobierno haya solicitado la retirada del orden del día del Pleno del Congreso la reforma la de la Ley del Suelo ante la falta de apoyos parlamentarios y para que la norma "no se vea afectada por la situación electoral", según han informado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La decisión tiene lugar dos días después de que la Cámara Baja tumbara la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, que tuvo el voto en contra de PP pero también de los socios de gobierno como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Solo votaron a favor los socialistas y el BNG, mientras que Podemos y Vox se abstuvieron.

"SEGUNDO VARAPALO EN APENAS 48 HORAS"

El PP ha indicado que esa retirada supone el "segundo varapalo parlamentario en apenas 48 horas" para el PSOE ya que, según recuerda, el martes el Congreso "le dijo que no tramitaba su proyecto de ley de proxenetismo y hoy ha tenido que retirar la ley del Suelo para que la Cámara no se la tumbara".

"El PSOE vuelve a quedarse solo en política nacional tras ver como EEUU o Francia se negaban a seguirle ayer en política internacional. A los problemas con Israel o Argentina en el exterior se suman las diferencias con Sumar, Podemos, ERC o Junts en el interior. Demasiados frentes para un presidente cuya respuesta a todo es decir "bulo" y "ultraderecha"", aseguran fuentes 'populares'.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que el Gobierno "no es capaz de aprobar en las Cortes ni siquiera lo que se diseña en la mesa del Consejo de Ministros". "La soledad del presidente no tiene precedentes", han añadido las mismas fuentes.

Según el PP, Sánchez "no tiene capacidad para dirigir el futuro de la nación cuando sus prioridades legislativas no convencen ya ni a Yolanda Díaz". "Solo tiene garantizados los apoyos para una ley: la de amnistía. Sin ella, Sánchez no habría sido presidente pero con ella ya no hay motivos para que los independentistas catalanes le apoyen", han enfatizado las citadas fuentes.

"EL MENSAJE EN EL CONGRESO SE LO HAN DADO SUS SOCIOS"

A su entender, España "es un país ingobernable por un presidente al que acecha la corrupción en su partido y en su Gobierno, y con su esposa en el punto de mira de la Justicia y de la prensa internacional por posible tráfico de influencias".

"Sin capacidad no solo para aprobar unos Presupuestos sino para presentarlos, Sánchez quiere hacemos creer que podrá gobernar Cataluña manteniendo el apoyo de Junts y de ERC de manera estable y continuada en el Congreso. De momento, no tiene ni el de Sumar, y Podemos tiene el poder de tumbar cualquier votación en la Cámara", han enfatizado desde el Partido Popular.

Por todo ello, el PP ha indicado que "si el Partido Popular derrota al PSOE en las elecciones europeas la Legislatura quedaría en suspenso". "El mensaje en el Congreso se lo han dado sus socios. En la calle se lo darán los españoles este domingo. Y en la urnas, será el PP el que ponga a Pedro Sánchez en el sitio que le corresponde", han finalizado los 'populares'.