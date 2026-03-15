El PP gana las elecciones de Castilla y León con dos escaños más, el PSOE suma otros dos y Vox, uno

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), a su llegada al seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en el Hotel Alameda Palace, a 15 de marzo de 2026, en Salaman - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el 83,06 por ciento de los votos escrutados, el PP sube dos escaños, hasta los 33, al igual que PSOE, que también gana dos procuradores más, hasta los 30, y Vox logra un representante más, hasta los 14,

Por su parte, UPL mantiene sus tres procuradores en las Cortes, al igual que Por Ávila, que mantiene su escaño, mientras que Soria ¡YA! pierde dos representantes y se queda con un escaño. Asimismo,quedan fuera del arco parlamentario Ciudadanos y Unidas Podemos.

Los resultados, con el 83,06% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 33 366.639 35,61 31 382.157 31,39 PSOE 30 318.443 30,93 28 365.434 30,02 VOX 14 194.725 18,91 13 214.668 17,63 UPL 3 42.121 4,09 3 52.098 4,28 XAV 1 9.611 0,93 1 13.875 1,13 SORIA_¡YA! 1 6.454 0,62 3 19.385 1,59 Cs 0 3.439 0,33 1 54.721 4,49 PODEMOS-IU 0 - - 1 62.138 5,1



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: