El PP insiste en pedir una sectorial "urgente" ante la "máxima preocupación" por la crisis migratoria

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha insistido este lunes en pedir la convocatoria "urgente" de la Conferencia Sectorial de Migración ante la "máxima preocupación" que está generando el traslado de migrantes procedentes de Canarias y ante la reunión informativa convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para este martes.

Gamarra, en una rueda de prensa tras la reunión del comité ejecutivo del PP, ha criticado la supuesta inacción del Gobierno "que no ha hecho nada hasta este momento, hasta que Pedro Sánchez no ha sentido la presión del Gobierno de Canarias, y del resto de comunidades y municipios, pidiendo una conferencia sectorial que no se ha convocado, se ha convocado una reunión informativa".

La dirigente popular ha incidido también en la petición de "coordinación y planificación" por parte de entidades locales y gobiernos autonómicos para "poder atender a las personas que llegan en las condiciones necesarias". Ha exigido al Ejecutivo una "política exterior y una política interior que permita al Estado afrontar todo lo que tiene que ver con la inmigración y la crisis que se está produciendo en Canarias".

"Sin duda alguna estamos en un momento de máxima presión y eso significa no dejar sola a Canarias ni dejar sólo al resto de las comunidades autónomas, sino afrontar las responsabilidades que tiene el Gobierno por mucho que esté en funciones", ha añadido Gamarra.

Además de la conferencia sectorial, ha reclamado la creación de una comisión delegada, como la que se disolvió en 2020, y que permitió tener un mando único dentro del Gobierno para afrontar este tipo de situaciones tal como viene reclamando Canarias.