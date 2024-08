El PP insta a Albares a dimitir si no reconoce la victoria de la oposición en Venezuela: ¿Qué debe Sánchez a Maduro?

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, atiende a los medios de comunicación antes de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Senado, a 13 de agosto de 2024, en Madrid (España). El ministro ha explicado el c

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, atiende a los medios de comunicación antes de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Senado, a 13 de agosto de 2024, en Madrid (España). El ministro ha explicado el c - Ricardo Rubio - Europa Press

PNV y Vox también dan por hecho la victoria de la oposición en Venezuela, mientras que Sumar espera a conocer las actas



MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de mantener un "perfil bajo" tras las elecciones presidenciales en Venezuela, algo que, a su juicio, sirve para "legitimar" el régimen de Nicolás Maduro. A su vez, le ha conminado a marcharse del Gobierno si no reconoce el triunfo del opositor venezolano, Edmundo González.

"¿Qué le debe Sánchez a Maduro?", ha preguntado Alicia García a Albares durante su intervención en la comparecencia del ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado para valorar los resultados electorales en Venezuela del pasado 28 de julio.

La portavoz de los 'populares' ha recogido el guante del ministro cuando ha ofrecido un pacto entre todos los partidos por la democracia y le ha replicado que el PP lo aceptará si Albares reconoce en su intervención que la oposición liderada por Edmundo González "ganó rotundamente" las elecciones en Venezuela.

Tras varios reproches por quién solicitó la comparecencia, Alicia García ha denunciado la "tibieza" del Gobierno ante el "fraude electoral cometido por Nicolás Maduro", afeando al ministro Albares que no utilizara la palabra "fraude" durante su intervención.

QUE ESPAÑA TENGA VOZ ALTA Y CLARA

"Resulta inmoral y frustrante que la voz de España no se oiga alta y clara como sí ha tenido la comunidad internacional (...) Es sonrojante que países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Costa Rica, Panamá, Argentina, Perú, Colombia, Francia, Alemania, Portugal, Italia o el Reino Unido, entre otros, o hasta el Alto Representante de la Unión Europea, hayan tenido una actitud mucho más contundente que la del Gobierno español en defensa de la libertad después del descomunal fraudellevado a cabo por el régimen de Maduro", ha proclamado Alicia García.

Por ello, ha acusado a Sánchez de tener "condescendencia con el dictador Maduro" y ha reclamado al Gobierno que juegue un "papel de liderazgo" a la hora de exigir una transición dentro de Venezuela y exigir el "fin de la persecución y la represión".

¿DE QUÉ LADO ESTÁN?

Del mismo modo, la portavoz de los 'populares' ha instado a Albares a aclarar "de qué lado está" en Venezuela: "Si del lado de las dictaduras represivas o del lado de quienes defienden las libertades y los Derechos Humanos".

Aquí, ha sugerido que si el Gobierno no reconoce abiertamente la victoria de la oposición en Venezuela estaría "en sintonía" con Rusia, Cuba, China o Irán, "que sí han mostrado su apoyo al régimen de Nicolás Maduro".

"Entre apoyar a la oposición democrática, ustedes mantienen perfil bajo para no ofender o para proteger a Nicolás Maduro. ¿Por qué no alzan la voz de una vez y condenan a la dictadura por el fraude electoral?", ha preguntado Alicia García.

"ROMPAN SU COMPLICIDAD CON MADURO"

Durante su intervención, la portavoz del PP ha reclamado al Gobierno de Sánchez que "rompa su complicidad con Maduro y reconozca que el ganador de las elecciones fue Edmundo González porque así lo quiso la voluntad del pueblo venezolano".

"Las respuestas han de ser fuertes, contundentes, decisivas y públicas señor ministro, la tibieza y la complacencia con un régimen a todas luces tiránico no son las respuesta cuando están en juego los principios fundamentales de millones de ciudadanos", ha sostenido la portavoz del PP.

Por último, Alicia García ha defendido que "España no debe legitimar un régimen que viola sistemáticamente las libertades fundamentales", exigiendo al Gobierno de Sánchez que se "sitúen con quienes son los firmes defensores de la libertad".

PNV: TODO APUNTA A LA DERROTA DE MADURO

En el caso del PNV, su senador Luis Uribe ha expresado su rechazo a los últimos acontecimientos en Venezuela protagonizados por Nicolás Maduro y ha defendido que el "pueblo venezolano merece un escrutinio verificable, con transparencia y rigor".

"Todo apunta a que Maduro perdió las elecciones, mintió y dio resultados falsos que nada tienen que ver con la realidad democrática de lo ocurrido. Las actas publicadas por la plataforma unitaria reflejan la verdad y son garantía irrefutable del triunfo de Edmundo González", ha sostenido el parlamentario del PNV.

Por ello, ha defendido que su formación manifiesta que las actas publicadas por la oposición en Venezuela, que dan una "rotunda victoria a Edmundo González", ofrecen una "sólida credibilidad".

En este punto, ha exigido a Nicolás Maduro que "oficialice y acepte los resultados, detenga su brutal represión y negocie una transición pacífica y democrática para que se respete la soberanía popular y para que Venezuela encare su futuro en paz, sin revanchas y con esperanza".

SUMAR CONFÍA EN EL GOBIERNO

Y el portavoz de Sumar Juanjo Ferrer ha respaldado la intervención del parlamentario del PNV, que, a su juicio, ha realizado una descripción de la situación en Venezuela "de la más acertada" de todas.

"Como demócratas tenemos que pedir esa verificación de las actas, esa verificación de las elecciones, unas elecciones que ya en sí no fueron del todo limpias, porque ya empezaron capadas ,pero que no creo que haya ningún demócrata que pueda decir quién ha ganado si no se puede verificar completamente esas actas", ha apostillado.

En este contexto, el senador de Sumar ha dicho que espera que el Gobierno de Sánchez "esté haciendo todo lo posible" para que se puedan conocer las actas y dirimir el ganador de estas elecciones.

VOX INSISTE EN EL FRAUDE ELECTORAL

Por su parte, el senador de Vox Ángel Pelayo ha exigido también el reconocimiento de la victoria electoral de la candidatura de Edmundo González y la "ruptura de cualquier colaboración con el chavismo y sus cómplices".

"Así como la condena del fraude electoral llevado a cabo por el régimen chavista y la publicación de las actas electorales, que parece mentira que hasta ahora no se hayan publicado", ha agregado el senador de Vox, que también ha pedido la "condena sin ambajes" de la "represión ejercida por Maduro".

Vox también quiere que el Gobierno solicite ante la Unión Europea el levantamiento de las sanciones, la rehabilitación y la reincorporación inmediata de "cuantas personas hayan sido víctimas de represión política por el chavismo".

SIN ERC NI BILDU

Quién no ha participado en esta comparecencia de Albares ha sido el grupo conformado por ERC y Bildu, que han acusado al PP de hacer del Senado "un anexo de Génova" al entender que han utilizado "de manera partidista" esta comisión de Asuntos Exteriores.

"Cuando quieran tener un debate serio y constructivo, sin embustes, ni manipulaciones sobre la situación en Venezuela, que es lo que los venezolanos se merecen, participaremos. Hasta entonces, seguiremos denunciando, como hemos hecho hasta ahora, las prácticas interesadas y partidistas del PP a costa de su mayoría en la cámara, porque al PP lo que le interesa sacar es rédito mediático de lo que pueda estar o no pasando en Venezuela, y no el pueblo venezolano que se merece respeto y un debate serio", denuncian fuentes de ERC.