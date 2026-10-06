El PP justifica la imputación del PSOE en el 'caso cloacas': todo apunta a una "organización criminal" en Ferraz

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha justificado este martes la petición del PP de imputar al PSOE en el denominado 'caso cloacas' del PSOE, pues considera que las declaraciones de testigos e investigados en la Audiencia Nacional han ido, a su juicio, "conformando cómo actuaba esa presunta organización criminal" en el partido socialista.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha defendido la petición del PP ante al juez Santiago Pedraz, que investiga este caso, recalcando que las personas que presuntamente cometieron los delitos "eran representantes legales del Partido Socialista, actuaban en nombre del partido y lo hacían en beneficio directo o indirecto de la formación y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

La dirigente 'popular' ha señalado además que no existían controles suficientes para impedir este tipo de conductas dentro del PSOE Y ha enmarcado esta investigación en los distintos procedimientos judiciales que afectan o han afectado a antiguos cargos socialistas y al entorno del presidente del Gobierno. "El único fruto de esta legislatura ha sido la corrupción", ha concluido.