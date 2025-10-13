El PP lanza una declaración en el Congreso para que PSOE y sus socios se 'retraten' sobre el Nobel de Corina Machado

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno del Congreso vota h - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular pretende que el Congreso dé lectura en el Pleno de esta semana a una declaración institucional en apoyo a la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, a quien la semana pasada se distinguió con el Premio Nobel de la Paz 2025. El objetivo es que el PSOE y sus aliados se pronuncien formalmente, habida cuenta de la falta de reacciones de estos días por parte del Gobierno.

En concreto, los 'populares' llevarán este martes a la reunión de la Junta de Portavoces un escrito con el que persiguen que el Congreso "exprese su satisfacción" por la decisión de otorgar esta distinción a Machado, de quien han destacado su "compromiso" con los valores democráticos y su "valiente" resistencia ante la "persecución" del régimen de Nicolás Maduro.

A su juicio, la venezolana simboliza "la esperanza de millones" de compatriotas que anhelan "un futuro de justicia y de libertad". "Machado ha demostrado que la resistencia democrática no se apaga ni con amenazas ni con destierros --defiende el PP--, y aplaudirla es apoyar a todo un pueblo que lucha por recuperar su país y su futuro". "Callar ante la barbarie de Maduro es complicidad", sentencian en el PP.

SE NECESITA UNANIMIDAD

Con su escrito el PP quiere 'obligar' al Gobierno y sus socios a pronunciarse si están a favor de una mujer que "encarna la defensa de la libertad o si prefieren situarse junto a una narcodictadura como es la de Maduro", pero también a dejar claro si respaldan la concesión de ese galardón y el reconocimiento del "compromiso cívico y de lucha pacífica frente a la dictadura venezolana" o si están "con quienes se aferran al poder a base de violencia y censura".

Para que el escrito del partido que capitanea Alberto Núñez Feijóo pueda ser leído en la sesión plenaria debe contar con el apoyo unánime de la Junta de Portavoces, lo que parece improbable teniendo en cuenta, de entrada, que el Gobierno no se ha pronunciado ni ha felicitado a la galardonada y de cuáles han sido las posiciones que mantienen algunos de sus socios sobre la oposición venezolana.