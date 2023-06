PP lleva al Congreso una propuesta para aislar a Bildu si mantiene condenados por ETA y forzar al PSOE a retratarse

La cúpula de PP cree que no se puede ilegalizar a ese partido y no descarta poder ceder sus votos al PSOE si promete no pactar con Bildu

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular registrará en el Congreso una proposición no de ley para arrancar el compromiso parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez de que no habrá pactos con Bildu mientras mantenga condenados por terrorismo tanto en "sus candidaturas" electorales como "en sus estructuras", una iniciativa con la que forzarán al Partido Socialista a retratarse.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo pretende que esta propuesta se someta a votación antes de que se constituyan las corporaciones locales que salgan de las elecciones del próximo 28 de mayo, han señalado fuentes de la dirección del PP. De esta forma, el PP seguirá manteniendo este asunto en el centro del foco mediático durante la campaña electoral.

En concreto, el Grupo Popular insta al Gobierno en su propuesta a "romper de manera inmediata y definitiva los acuerdos que mantiene actualmente y a no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo, con partidos políticos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral, a personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, con independencia de que hayan cumplido sus penas".

El PP ha criticado que Pedro Sánchez no respondiese ni en el Congreso ni en el Senado si volverá a pactar con Bildu en Pamplona, Navarra y municipios de Euskadi tras el 28 de mayo. Fuentes del partido consideran que el 'cara a cara' con Feijóo fue "bastante clarificador" porque por "omisión" viene a reconocer que seguirá pactando con Bildu.

"Ahora vamos a ver si están dispuestos a no pactar con Bildu", han indicado las mismas fuentes, que han recalcado que Bildu "no debe llevar a condenados por terrorismo en ningún caso" y tampoco mantenerlos en su "estructura".

"EL PSOE ANTERIOR NO PACTABA CON BILDU. ESA ES LA DIFERENCIA"

Ante el hecho de que Sánchez haya denunciado este miércoles el "cinismo" del PP por no decir "nada" en 2015 cuando Bildu también presentó condenados, el PP ha señalado que entonces nadie pensó que los socialistas iban a llegar a acuerdos con ellos y por eso ese supuesto no se incluyó en la Ley de Partidos, según fuentes 'populares'.

"El Partido Socialista anterior no pactaba con Bildu y eso es lo que ha cambiado", han abundado las mismas fuentes, que han censurado que en esta legislatura Sánchez haya permitido a Bildu presentar en el Congreso los ejes de la Ley de Vivienda, le haya "entregado la Ley de Memoria" o esa formación "dicte la política penitenciaria".

La cúpula de PP descarta que se pueda ilegalizar a Bildu como ha pedido Vox y ha planteado también la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Con la Ley de Partidos no encaja", han añadido ante la iniciativa que han registrado los de Santiago Abascal para que se aplique la Ley de Partidos y el Congreso inste a la ilegalización de Vox. "¿Se puede hacer o no? Brindis los justos", han apostillado las mismas fuentes.

"BILDU NO HA HECHO LOS DEBERES PARA VOLVER A LAS INSTITUCIONES"

Frente a la vía de Vox, fuentes del PP apuntan como una vía más factible modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) para "exigir un plan de inelegibiliad a determinadas personas que vayan en listas". "¿Es legal que un director de instituto haya tenido una condena por pederastia?", se han preguntado, para añadir que este asunto hay que estudiarlo con calma porque afecta a la Constitución y al sufragio.

En el cuartel general de los 'populares' han reconocido que podría ser "razonable" la posibilidad de que el PP ceda votos al PSOE en Navarra y Euskadi "siempre que el Partido Socialista se compromete a no pactar con Bildu" y "siempre que este partido sea la lista más votada" porque "el suicidio político no es una opción", según fuentes del partido.

El equipo de Feijóo considera que Sánchez "no tiene límites", "juega con todo" y busca también a poner "nervioso" al PNV, otro de sus socios esta legislatura. A su entender, el jefe del Ejecutivo quiere seguir en el Palacio de la Moncloa a toda costa, una "ambición irrenunciable" que está dispuesto a llevar a término aunque sea perdiendo las generales.

Desde la cúpula de PP han rechazado de plano que actúen por cálculo electoral en la polémica de las listas de Bildu. "No podemos en ningún caso blanquear a Bildu, que no ha hecho los deberes para volver a las instituciones democráticas", han asegurado estas fuentes, que han recordado que ese partido sigue hablando de "conflicto" y no han ayudado a esclarecer los asesinatos pendientes.

EL PP RECUERDA LO QUE DICE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

En su proposición no de ley, el PP recuerda que el objetivo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección

Integral a las Víctimas del Terrorismo fue rendirles homenaje y expresar el compromiso permanente de la sociedad española con todas

las personas que han sufrido el terrorismo o que lo pudieran sufrir en el futuro, "en cualquiera de sus formas". Esa norma, prosigue, también dice que "los poderes públicos garantizarán en el ámbito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas".

"Y qué mayor desamparo que permitir que quienes asesinaron a sus familiares o les mutilaron o destrozaron sus vidas para siempre, se conviertan en representantes de los ciudadanos en sus mismos municipios. La bajeza moral de quien provoca ese insoportable dolor situando a esas personas en las listas electorales es inimaginable; pero también es cuestionable la moral de quienes pudiendo, no hacen nada para impedirlo, huyen de la prensa para no dar la cara, lo condenan tímidamente por tactismo electoral, lo justifican con frases manidas o continúan poniendo en sus manos la gobernabilidad de España", añade el PP en su propuesta.

ACUSA AL PSOE DE SER PARTICIPE DE DARLES JUEGO EN LAS INSTITUCIONES

El PP, que recuerda recientes declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre las listas de Bildu, considera que el PSOE "es partícipe de la estrategia de darles juego en las instituciones", pese a que han sido asesinados casi un millar de personas y hay 379 crímenes pendientes de resolver.

Según el PP, una democracia como la española no puede olvidar "que quienes causaron tanto dolor y en ningún momento han mostrado arrepentimiento alguno, ni han pedido perdón a sus víctimas, ni han colaborado para esclarecer los asesinatos pendientes, ocupen las instituciones democráticas como si nada hubiera pasado".

"Eso es una indignidad que los demócratas debemos comprometernos a no tolerar", proclama el PP, que ha llevado al Pleno esta propuesta para "impedir" que la gobernabilidad de España dependa de partidos que incluyen en sus estructuras o en sus candidaturas electorales a personas condenadas por terrorismo.