El PP pide explicaciones al Gobierno por la colocación del marido del exministro Iceta y su destitución como embajador

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere que el Gobierno rinda cuentas sobre la contratación del marido del exministro Miquel Iceta como piloto de la aerolínea Iberojet, que forma parte del grupo turístico Ávoris que recibió ayudas públicas en 2021, e incluso ya ha pedido su destitución en actual cargo de embajador español ante la Unesco.

En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha anunciado que su grupo ha presentado una batería de preguntas en el Congreso para que el Ejecutivo dé todos los detalles de esa información publicada por el diario 'El Español'.

Según esas noticias, Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, intermedió para que Iberojet contratara como piloto a Ángel García Rosique, pareja del entonces ministro Miquel Iceta, apenas dos meses después de que el Gobierno aprobara el rescate público de Ávoris con 320 millones de euros.

En concreto, los 'populares' quieren saber si cuando el Ejecutivo aprobó ese rescate era consciente de que la operación incluía esa contratación y de que, por tanto, "en ese Consejo de Ministros estaba participando una persona que sacaba un beneficio personal y familia".

UNA MÁQUINA DE CONSEGUIR FAVORES

A su juicio, "lo que está claro" es que el otrora Gabinete del ministro de Transportes de José Luis Ábalos, en prisión preventiva por los escándalos relacionados con el 'caso Koldo', era "una máquina de conseguir favores".

Su compañera de partido y vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha ido un poco más allá al pedir directamente la destitución de Iceta como embajador, subrayando que participó en el Consejo de Ministros que aprobó las ayudas a la compañía que contrató a su marido.

"Iceta era ministro cuando el Gobierno rescató Ávoris con dinero público. Después, colocaron a su pareja. De nuevo, la utilización de lo que es de todos para beneficiar a los familiares del sanchismo. Y, para colmo, sigue de embajador. Tiene que dimitir", ha escrito la vicesecretaria 'popular' en un comentario en la red social 'X' recogido por Europa Press.