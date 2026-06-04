El PP planea examinar a Robles en el Pleno del Congreso: "¿Cuál ha sido su papel en el Gobierno"

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde hoy en la sesión - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere aprovechar la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso para examinar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que parece dar por amortizada, pues una de las preguntas que ha registrado para ella es que "cuál ha sido su papel en el Gobierno de Pedro Sánchez?".

La titular de Defensa es objeto de otras dos preguntas de los 'populares', según consta en la relación de cuestiones registradas por los distintos grupos parlamentarios para ese Pleno de control, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Además de la que le dirige la diputada Sofía Acedo sobre su papel en el Ejecutivo, en el que ocupa la misma cartera desde 2018, también el portavoz en la Comisión de Defensa, Carlos Rojas, busca debatir con ella, en su caso para que le explique si la política de Defensa del Gobierno es "coherente".

"¿Puede España garantizar su seguridad sin presupuestos?", reza textualmente el tercer interrogante dirigido a Robles que lleva la firma del portavoz adjunto de Defensa, Agustín Conde.

FALTARÁN DÍAZ Y OCHO MINISTROS

Será el lunes en la Junta de Portavoces, cuando el Gobierno confirme si Robles se hará cargo de las terna de preguntas quieren formularle desde el PP en una sesión de control a la que han comunicado ausencia un total de nueve miembros del Consejo de Ministros.

En concreto, han comunicado ausencia la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los responsables de Interior, Fernando Grande Marlaska; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Hacienda, Arcadi España; Transportes, Óscar Puente; Industria, Jordi Hereu; Agricultura, Luis Planas; Igualdad, Ana Redondo, y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.