El PP, sobre Plus Ultra: "Todos los españoles rescatamos una empresa que contrató a otra empresa para pagar a Zapatero"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una imagen de archivo - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes, un día después de la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, que "hay muchas cuestiones que se tienen que dilucidar". Además, ha afirmado que "todos los españoles" rescataron "una empresa que contrató a otra empresa para pagar a Zapatero".

Este lunes, el expresidente del Gobierno negó en su comparecencia cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea.

Por contra, la portavoz del PP ha recordado que Ábalos dijo que "Zapatero le presionó para que el Gobierno de España, con dinero de todos los españoles, rescatase a Plus Ultra", cuando ha destacado que esta compañía "apenas tenía trabajadores".

En declaraciones a los medios en Valencia, antes de asistir a la 'mascletà' de Fallas, Muñoz ha indicado que ahora también saben que "Plus Ultra contrató a otra empresa, Análisis Relevante, para que le hiciese una serie de informes" y esa firma "solo tenía un consultor, que era el señor Zapatero y sus hijas, y cobraron más de 600.000 euros entre los tres por unos informes que, como ayer quedaba acreditado en el Senado, no eran unos informes absolutamente de nada: eran un copia y pega sacados de internet".

"Por lo tanto, todo el mundo puede comprobar cómo los españoles rescatamos una empresa que contrató a otra empresa para pagar a José Luis Rodríguez Zapatero", ha sostenido, y ha defendido que "hay muchas cuestiones que tienen que dilucidarse porque hoy también hemos conocido que la Audiencia Nacional va a investigar el rescate de Plus Ultra y vamos a ver hacia dónde llevan esas investigaciones ya judiciales".

ACUSA A PUENTE DE "MENTIR" SOBRE EL ACCIDENTE DE ADAMUZ

Por otra parte, Muñoz ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "dedicarse a ir por todas las tertulias, televisiones y ruedas de prensa mintiendo" sobre el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos, "con datos que la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) ha dicho que eran inciertos para intentar generar un relato que exonerase al Gobierno de España".

Muñoz ha valorado las últimas informaciones sobre el siniestro de Adamuz y los informes aportados por Adif. Además, la Guardia Civil ha pedido a la CIAF que le amplíe información sobre una advertencia que le hizo este ente al instituto armado tras detectarse "distintas incongruencias" en las soldaduras de las vías del tren a su paso por Adamuz.

La portavoz del Grupo Popular ha señalado que es "muy relevante" la información que apunta a que "Adif, el Ministerio de Transportes, se había llevado piezas del accidente de Adamuz sin autorización judicial en medio de una investigación judicial", así como también es "algo muy grave" que "hoy conocemos que se han manipulado informes desde Adif posteriores al accidente".

"Es gravísimo --ha denunciado--, tenemos un ministro de Transporte que nunca debió ser ministro, que debió haber dimitido hace mucho tiempo por cómo trata la prensa, a la oposición política, a los ciudadanos. Un ministro que ha sido responsable su Ministerio de la negligencia que se ha llevado la vida de 46 personas en Adamuz y una persona también en Rodalies".