PP, PSOE y Vox apoyan que España celebre el 250 aniversario de Estados Unidos, con el no de Sumar

Archivo - Bandera de Estados Unidos en el Consulado de Estados Unidos. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado este martes con los votos de PP, PSOE y Vox una proposición no de ley que insta al Gobierno a que España se sume a la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y que ha recabado el voto en contra de Sumar y de Podemos.

La iniciativa, original del PP, se ha votado con la incorporación de una enmienda de Vox, y ha acabado dividiendo a los socios del Ejecutivo de coalición, mientras que Esquerra Republicana, Bildu y el PNV han optado por abstenerse.

El texto aprobado, recogido por Europa Press, emplaza al Gobierno a crear una Comisión Interministerial para coordinar la participación de España en esos actos conmemorativos. La comisión deberá presidirla el Ministerio de Asuntos Exteriores y contar con la participación de los de Defensa, Presidencia, Educación y Cultura.

La iniciativa también mandata al Ejecutivo a desarrollar durante 2026, en colaboración con América 250, un programa cultural y académico que ponga en valor la huella hispana en Estados Unidos y refuerce la cooperación entre universidades e instituciones culturales de ambos países.

ESPAÑA EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

De su lado, la Secretaría General de Política de Defensa, en el marco de la promoción de la Cultura de Defensa, deberá promover el conocimiento de la participación de España en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América.

Asimismo, el Congreso pide al Gobierno que, en colaboración con el Instituto Cervantes, Patrimonio Nacional y Acción Cultural Española, se ocupe de difundir el patrimonio histórico y la lengua y la cultura españolas en Estados Unidos.