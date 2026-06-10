El PP reprocha al Gobierno que "invoque al Papa para tapar su corrupción" y Bolaños les avisa: "Arderéis en el infierno"

Archivo - La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este miércoles en el Congreso al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de "invocar al Papa en vano para tapar la corrupción" del PSOE, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso en la que el ministro ha defendido que el Estado de Derecho funciona "sin injerencias" y ha augurado que la oposición acabará "ardiendo en el infierno".

En una jornada marcada por las pesquisas sobre el caso Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado que hace una década el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, exigía responsabilidad política, exigencia moral y la necesidad de ir "tres pasos por delante de la legalidad". "¿Por qué la doctrina que sirvió a Sánchez para exigir la dimisión de Mariano Rajoy no le alcanza hoy a él para dimitir?", ha planteado.

Bolaños le ha respondido reprochándole que, cuando el Papa habló el lunes en el Congreso de la violencia de la guerra y de la mentira, ella se sentiría "personalmente aludida": "Es usted una firme partidaria de la guerra y diaria usuaria de la mentira". También ha defendido que el Gobierno ha trabajado para reforzar el Estado de Derecho con la "mayor ampliación" de plantilla de jueces y fiscales.

Entonces, Álvarez de Toledo ha pedido al ministro que deje de "invocar el nombre del Papa en vano para tapar su corrupción" y le ha acusado de ser él mismo la "injerencia". "Ustedes no tienen salida", ha afirmado, antes de sostener que, si Sánchez conocía lo ocurrido, tendría "responsabilidad penal" y, si no lo sabía, "responsabilidad política".

La diputada 'popular' ha afirmado que la diferencia entre Leire Díez y Bolaños "no es moral, es jerárquica", y ha preguntado por qué el PSOE no se querella contra ella.

Siguiendo con los símiles cristianos, Bolaños ha replicado a Álvarez de Toledo augurando que el Gobierno "acabará en el cielo" y el PP "ardiendo en el infierno". "Porque por sus hechos les conocerán y por sus hechos les juzgarán", ha apostillado.

"ESA CLOACA SERÁ SU EPITAFIO POLÍTICO"

En la misma línea, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aludido a la visita de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su Ministerio. "Supongo que para ustedes ya es el pan nuestro de cada día, el día que no van a Ferraz, visitan dependencias del Gobierno de España", ha señalado.

Tellado ha pedido a Bolaños que hable del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, al que ha definido como "el cabecilla de una trama criminal" en la que, a su juicio, ha convertido a este partido desde la llegada de Pedro Sánchez. También ha citado a Leire Díez, a la que ha acusado de "destrozar la vida de las personas que investigaban y que denunciaban los casos de corrupción que afectan a este Gobierno".

El dirigente 'popular' ha augurado que esa "cloaca" será el "epitafio político" del Ejecutivo y ha acusado a Bolaños de haber cumplido "las órdenes de la cloaca y de Sánchez". "Desde el mismo día que se puso en marcha la cloaca, usted puso en marcha sus contrarreformas de la Justicia", ha afirmado.

LOS JUECES Y LAS FCSE "TRABAJAN SIN INJERENCIAS"

Bolaños ha respondido que una de las cosas que le diferencian de Tellado es "respetar el honor de las personas" y le ha acusado de "difamar y calumniar continuamente a personas que nada tienen que ver con nada", al Gobierno y al PSOE.

El responsable de Justicia ha pedido a Tellado que no aplauda "tanto al Papa" y haga "un poco lo que dice", ha reclamado "dar tiempo a la Justicia" y ha garantizado que los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han trabajado "sin ninguna injerencia" durante esta legislatura y con este Gobierno.

En sus segundas intervenciones, Tellado ha pedido a Bolaños que no se apropie del discurso del Papa porque al Gobierno le "encanta la apropiación indebida". El ministro ha respondido que el Papa habló del derecho internacional, los derechos humanos y la paz como valores que, según ha dicho, defiende el Gobierno.

LA DIFERENCIA ENTRE MATONES Y DEMÓCRATAS, SEGÚN BOLAÑOS

Por último, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha preguntado a Bolaños si mantiene la idea expresada hace unas semanas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, de que existe una supuesta conspiración judicial "para derribar al Gobierno".

Bolaños ha respondido que España es un Estado de Derecho "sólido", con garantías y ha diferenciado entre quienes discrepan de una resolución judicial con respeto y argumentos jurídicos y los matones. "Los matones lo que hacen es decirle a los jueces que si aplican la ley de amnistía van a acabar en la cárcel o decirle al Tribunal Constitucional (TC) que como está protegiendo derechos fundamentales de las personas hay que cerrar el TC. Esa es la diferencia entre demócratas y matones", ha afirmado.

Millán ha respondido que el Gobierno se identifica "más con los segundos", y le ha acusado de intentar desacreditar desde el primer día a jueces y agentes que investigan su corrupción. También ha citado las entradas de la UCO en Ferraz la SEPI, domicilios de dirigentes socialistas, la Dirección General de la Guardia Civil y los ministerios de Transportes y Presidencia.

Bolaños ha contestado que Millán no ha dejado "ni un bulo ni una calumnia" sin utilizar, ha reiterado su confianza en la Justicia para que los magistrados "paren" los pactos de Vox con el PP en varias comunidades en temas como la migración o la aplicación de la Ley de Vivienda.

Por último, el ministro ha vuelto a aludir al discurso del Papa sobre polarizar, cuidar la verdad y las palabras y dar dignidad a todas las personas. "Tenga cuidado, que el infierno está cerca", ha concluido.