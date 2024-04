El PP ve "acreditado" que empresas vinculadas a Begoña Gómez se beneficiaron y apunta a posibles delitos de Sánchez

Tellado asegura que la comisión del Congreso que impulsa el PSOE es una "cortina de humo" para decir que "todas las CCAA contrataron mal"



MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que está "acreditado" que empresas "vinculadas" a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se beneficiaron de "ayudas directas del propio Gobierno" y ha avisado que "quien ha podido cometer delitos es el presidente del Gobierno", aludiendo a un posible delito de tráfico de influencias y de conflicto de intereses. Por eso, ha emplazado de nuevo al jefe del Ejecutivo a dar explicaciones en vez de "escurrir el bulto" como, a su juicio, ha hecho hasta ahora.

"Ha quedado acreditado que empresas vinculadas a la esposa del presidente del gobierno se han beneficiado de ayudas directas del propio Gobierno, aprobadas en Consejo de Ministros y con el voto favorable del propio presidente del Gobierno", ha afirmado Tellado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

El portavoz del Grupo Popular ha indicado que su formación ha impulsado una comisión de investigación en el Senado "para poner luz y taquígrafos en una trama de corrupción investigada desde la Audiencia Nacional que afecta a varios ministerios y a dos comunidades concretas", Baleares y Canarias.

"Frente a eso y como ejercicio de autodefensa el PSOE utiliza el Congreso para decir no no vamos a investigar a todas las comunidades autónomas, también a las que no tienen sombras de dudas", ha asegurado.

"SABER CUÁL ES EL PAPEL QUE JUEGA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO"

En este sentido, ha recalcado que la comisión sobre las mascarillas en pandemia que se ha creado en el Congreso no reúne "las plenas garantías de lo que debe ser una comisión de investigación". A su entender, lo que busca el PSOE es "una gran cortina de humo" y "decir que todos los gobiernos autonómicos contrataron mal". "Y yo tengo que decir que eso es tremendamente injusto", ha apostillado.

Al ser preguntado si van a citar a Pedro Sánchez en la comisión del Senado, ha recordado que hay de plazo hasta el lunes próximo para presentar el listado de comparecientes y "desde luego el presidente del Gobierno tiene que dar muchas explicaciones" porque, en su opinión, éste "no es el caso Koldo" sino "el caso PSOE", en el que están "involucradas" personas del "círculo más próximo a Pedro Sánchez".

"Y por lo tanto hay que dar explicaciones no sólo de qué ha pasado con esa trama de compra de mascarillas y mordidas que se han llevado cargos del PSOE, sino saber cuál es el papel que juega el presidente del Gobierno, si ha habido caso de tráfico de influencias que ha beneficiado a determinadas empresas con las que colabora la mujer del presidente del Gobierno", ha dicho, para subrayar que "eso está en el centro de esta investigación".

UN LISTADO DE COMPARECIENTES EN EL SENADO QUE "NO ES CERRADO"

Tellado no ha querido adelantar los comparecientes pero sí que ha puntualizado que ese listado "no es cerrado". Así, ha dicho que es un listado "inicial" que "puede ser ampliado de forma progresiva durante las siguientes semanas, una vez que las primeras personas que sean llamadas a declarar faciliten información sobre todo esto".

En cuanto a si llamará a la esposa de Sánchez a esa comisión del Senado, Tellado ha señalado que ahora saben también que su mujer "firmaba cartas de recomendación en favor de determinadas empresas que luego se beneficiaban de contratos o de adjudicaciones públicas".

"Nosotros no cuestionamos la actividad privada que pueda realizar la esposa del presidente del Gobierno. Lo que cuestionamos es que las decisiones del presidente puedan beneficiar a determinadas empresas y eso es un delito que está tipificado y se llama tráfico de influencias y es un delito que está tipificado que es conflicto de intereses", ha manifestado.

En este sentido, ha reiterado que quien debe dar explicaciones es Pedro Sánchez porque es quien "ocupa un cargo público" y ha añadido que, respetando la presunción de inocencia, "quien ha podido cometer delitos es el presidente del Gobierno". Sin embargo, ha criticado que lleve semanas "escurriendo el bulto y tratando de esquivar a los medios de comunicación y al Congreso".

A su entender, si tiene nada que ocultar, debería dar esas explicaciones porque los españoles "tienen derecho a recibirlas". "Y a día de hoy, ni Pedro Sánchez, ni Francina Armengol, ni Ángel Víctor Torres, ni Ábalos, nadie, absolutamente nadie las ha dado", ha aseverado.

DENUNCIA LA "PERSECUCIÓN POLÍTICA" A AYUSO

Por otra parte, al ser preguntado si cree que el caso de presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso puede dejar tocada a la presidenta madrileña, Tellado ha asegurado que este caso es "una gran cortina de humo trazada desde el Gobierno".

"Es un caso que afecta a una persona particular, no a la señora Ayuso, y es un caso evidente de persecución política a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y es indignante", ha manifestado, para avisar que "mezclar lo personal con lo político es tremendamente grave e injusto".

Es más, ha dicho que criticar "a una mujer por lo que haya podido hacer su pareja cuando ni siquiera era su pareja, es un ejercicio de machismo máximo compartido por ministras del Gobierno de España" que, en su opinión, es "absolutamente repugnante".

El portavoz del PP ha indicado que "no es la primera vez que el Partido Socialista atenta contra la intimidad personal y familiar" de Ayuso pero tiene que saber que al final la están "reforzando más". De hecho, ha añadido que una encuesta difundida este miércoles recogía que subía "cuatro diputados más sobre la aplastante mayoría absoluta que tiene". "Que siga así el PSOE", ha exclamado, para advertirle de que "los españoles no son tontos".