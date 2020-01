PP ve al Gobierno de Sánchez "teledirigido desde la cárcel" y critica que "bendiga a un presidente virtual" como Torra

Publicado 31/01/2020 13:57:20 CET

Censura que Sánchez "no diga nada" sobre el Brexit porque "solo le preocupa" Cataluña

CARMONA (SEVILLA), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha censurado la "improvisación" del Gobierno central que preside Pedro Sánchez con respecto a Cataluña, así como que "está teledirigido desde la cárcel", al tiempo que ha rechazado que el socialista "bendiga a un presidente virtual" como entiende que es Quim Torra.

Así se ha pronunciado González Terol durante su intervención en la inauguración de la Intermunicipal del PP sevillano, donde ha criticado que España tiene "un Gobierno de la improvisación, de la continua rectificación, de la prueba-error, al que no le duele España porque España le viene grande al PSOE", al hilo de la decisión inicial de aplazar a después de las elecciones catalanas la mesa de diálogo pactada con ERC, que fue rectificada tan solo unas horas después.

El dirigente nacional ha advertido de que dicha decisión viene porque el Ejecutivo nacional "está teledirigido desde la cárcel", toda vez que entiende que Sánchez "ayer se plegó nuevamente a lo que le pide ERC". "Empieza retrasando la mesa de la vergüenza, la bilateral entre gobiernos con Cataluña, pero desde cárcel le llamaron la atención", ha abundado antes de criticar que "si Gabriel Rufián le pide cita, a los cinco minutos le reciben" pero que eso no ocurre con presidentes del PP como Juanma Moreno o Isabel García Ayuso, "que ya podría tener Sánchez la valentía de recibirlos dignamente".

"En seis horas Sánchez rectifica y donde dije digo, digo Diego", ha apostillado González Terol, que ha recordado que "Rufían decía que si no hay mesa de negociación no habría legislatura, y por eso Sánchez dice ahora que sí se reúne con Torra".

Pero es que, como ha proseguido el vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, "no puede reunirse con él porque Torra no es el presidente legal de Cataluña, y eso no lo dice el PP, lo dice la Junta Electoral Central (JEC), que afirma que sus decisiones no tienen validez jurídica ni para convocar elecciones ni para aprobar un presupuesto".

Tras recordar que el PP ha presentado una querella por usurpación de funciones contra Torra, González Terol ha insistido en que "es gravísimo que Pedro Sánchez bendiga a un presidente virtual en Cataluña, el inhabilitado Torra", todo para apuntar que el socialista "preside un gobierno cuyo fuerte no es ni la verdad ni la transparencia".

Y SIN HABLAR DEL BREXIT

Igualmente, en otro momento de su intervención, González Terol se ha referido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se hace efectiva este viernes, para criticar que Pedro Sánchez "no diga nada" sobre este asunto porque "solo le preocupa" Cataluña".

Ha asegurado que el PP estará al lado de los autónomos y los agricultores, entre otros colectivos que puedan sufrir las consecuencias del brexit, si bien lamenta que el presidente "no ha dicho nada" al respecto, "ni que le va a pasar a nuestras exportaciones, a los españoles que viven y trabajan allí, con el Campo de Gibraltar o con Irlanda del Norte".

"Para el PSOE no va a ocurrir nada porque solo le preocupa lo que le diga Torra, Torrent, Junqueras y Puigdemont", ha abundado el vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, que ha asegurado que su partido trabaja para que el brexit sea "lo menos gravoso" posible.