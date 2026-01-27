PP, Vox y Junts tumban en el Congreso el decreto del 'escudo social', que incluía la subida de pensiones

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable. El otro decreto ley, relativo a la prórroga de las ayudas al transporte público, ha salido adelante gracias a la abstención del PP.

Los dos decretos se aprobaron en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025, el último del año pasado. Como todo decreto ley, están en vigor desde su publicación, pero el Ejecutivo debe remitirlos al Congreso para su convalidación o derogación, que es lo que se ha votado.

En lo que respecta al escudo social, PP, Vox, Junts y UPN han juntado sus votos para derogar el texto, mientras que el resto de partidos lo han apoyado. A pesar de que los de Alberto Núñez Feijóo dijeron que iban también a votar en contra a las ayudas al transporte, finalmente han decidido abstenerse. Sólo Vox ha votado en contra y el resto de grupos han apoyado el texto, por lo que se ha convalidado.

De este modo, la revalorización del 2,7% con carácter general que ya había entrado en vigor para las pensiones ha decaído, por lo que el Gobierno tendrá que presentar un texto alternativo en el que incluya exclusivamente este punto para granjearse el apoyo de PP y Junts.

SE CAE LA REVALORIZACIÓN DEL 2,7% EN LAS PENSIONES

Además de la revalorización del 2,7% con carácter general para las pensiones, también se han derogado otras medidas integradas en el conocido como escudo social como la prohibición de los desahucios o el corte de agua, luz y gas para gente vulnerable.

En concreto, las pensiones mínimas se incrementaban un 7%, un porcentaje que en algunos casos llegaba al 11,4%, como en pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. Las no contributivas y el ingreso mínimo vital se revalorizaban también un 11,4%.

El decreto ley también fijaba la actualización de las bases de cotización del sistema de seguridad social y la tabla de cotización para los trabajadores autónomos para 2026, que no sufría cambios respecto al año pasado.

A su vez, se incluían incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas.

QUINTO DECRETO DEL GOBIERNO DEROGADO POR EL CONGRESO

Se trata del quinto decreto ley derogado por el Congreso ante la falta de mayoría del Gobierno de coalición. El primero fue en diciembre de 2023 sobre reformas en el servicio de la Justicia; dos fueron derogados el mismo día de enero de 2025 sobre el gravamen a las empresas del sector energético y aquel 'ómnibus' que incluía la revalorización de pensiones, ayudas al transporte, prohibición del corte de suministros básicos y medidas para afectados por la dana. El hasta ahora último fue derribado en julio del pasado año e incluía medidas de refuerzo del sector eléctrico para evitar otro apagón.

En el debate de la iniciativa, el encargado del Gobierno encargado de defender el texto desde la tribuna del Congreso ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pedía a los grupos "altura de miras" para convalidar el texto y evitar "hacer daño a millones de ciudadanos".

Sin embargo, PP, Vox y Junts se han mostrado muy críticos con el Ejecutivo por llevar a la Cámara un decreto que incluía medidas de diferente índole y no presentar de forma aislada la revalorización de las pensiones, algo que el partido de Alberto Núñez Feijóo y de Carles Puigdemont sí dicen apoyar.

SE APRUEBA EL ABONO ÚNICO DE TRANSPORTES

Por otro lado, el Congreso ha convalidado el decreto que prorroga las ayudas al transporte público a partir del 1 de enero y para todo 2026 y del abono único de transportes para todo el país.

Pese a las críticas de Junts y Esquerra Republicana (ERC) al estado de Rodalies en Cataluña durante el debate de la iniciativa, finalmente han decidido votar a favor de la convalidación del texto.

El único partido que ha votado en contra de la norma ha sido Vox. Según la portavoz de Transportes de Vox en el Congreso, Carina Mejías, el decreto tendría que haber sido retirado del orden del día por presentarse después de los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que han dejado 46 personas fallecidas.

El decreto fija para los servicios estatales de autobús, los menores de catorce años los viajes son gratis, el bono de diez viajes mantendrá el 40% de descuento, el abono mensual nominativo el 50% y el abono joven hasta los 26 años el 70%.

El paquete incluía también el abono único de transportes para toda España con una tarifa única de 60 euros (30 para los menores de 26 años). El abono integraba autobuses interregionales estatales y los trenes de Cercanías y Media Distancia.