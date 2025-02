Preocupación en el PP por las "contradicciones" de Mazón, al que dan por "amortizado

Cargos del PP lamentan que el presidente valenciano siga acaparando el foco mediático y temen que pueda "arrastrar" a Feijóo

Cargos del PP consultados por Europa Press han coincidido este miércoles en expresar su "preocupación" por las "contradicciones" y "cambios de versión" con la dana del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al que dan por "amortizado". De hecho, han lamentado que cuatro meses después siga acaparando el foco mediático y han expresado su temor a que pueda "arrastrar" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Esa inquietud dentro del PP ha ido en aumento en las últimas horas a raíz de la última declaración de Mazón sobre su hora de llegada al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) el día 29 de octubre, cuando la dana arrasó parte de la provincia de Valencia y causó más de 220 víctimas mortales.

A primera hora de este miércoles, Mazón ha indicado que llegó al centro de Emergencias a las 20.28 horas y que la alarma al móvil le sonó llegando a este órgano. Además, ha negado que haya cambiado de versión, después de que en su día desde la Presidencia de la Generalitat se asegurase que se incorporó a esa reunión pasadas las 19.30 horas.

EL FOCO OTRA VEZ EN EL DÍA DE LA DANA

En las filas del PP lamentan que el día de la catástrofe siga persiguiendo a Mazón y, por ende, a todo el partido en un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "numerosos frentes abiertos". Algunas de las fuentes consultadas critican que la Generalitat no haya optado por una comunicación "transparente" desde el primer momento. "Al final el mensaje que está calando es que ha cambiado varias veces de versión", sostiene un diputado 'popular'.

"Tenemos un agujero el día 29", opina un dirigente valenciano del PP, que cree que las "contradicciones" en las que está incurriendo el presidente de la Generalitat se deben a que ahora ya está centrado especialmente en su "defensa judicial".

Los cargos del PP consultados creen que dentro del partido ya se ha asumido que Mazón está "amortizado" y "políticamente muerto" y que ahora la cuestión es cuando Feijóo le enseñará la puerta de salida y designará a un sustituto. Ahí, cada vez más voces sitúan a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

"No es algo en lo que coincida el partido (la marcha de Mazón) sino que es algo en lo que coincide la calle", resume un veterano cargo 'popular', que recuerda los gritos de 'Mazón dimisión' en muchos de los actos del presidente valenciano. "La pregunta es cuándo 'Génova' se deshace de Mazón, que es un lastre que puede arrastrar a Feijóo", agrega otra persona del PP en privado.

Eso sí, la mayoría de las fuentes consultadas creen que el presidente del PP "no tiene más remedio que aguantar" con Mazón por el momento, máxime cuando el PP no tiene mayoría absoluta en el Govern y depende de Vox. Hay quien destaca además que "no hay nadie para sustituir a Catalá" en la alcaldía de Valencia y, por lo tanto, no pueden "desvestir a un santo para vestir a otro".

VEN "SIGNIFICATIVA" LA AUSENCIA DE FEIJÓO EN SU VISITA A MADRID

La mayoría de los dirigentes consultados por Europa Press considera que Feijóo retrasará esa decisión hasta que no haya elecciones en el horizonte. Por lo pronto, creen que este lunes ya le mandó un recado a su 'barón' autonómico cuando en una entrevista en 'Telecinco' aseguró que el PP tomará la decisión "más oportuna" sobre el futuro de Mazón porque al partido le "interesa volver a gobernar en Valencia".

Dentro del PP consideran "muy significativo" que Feijóo no acudiera el lunes a arropar al presidente de la Generalitat al desayuno informativo que ofreció en Madrid. "No puede unir su suerte a la de Mazón", resalta un exalto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy.

En cualquier caso, la intervención de Mazón en ese foro informativo en Madrid no agradó a algunos cargos del PP, que no entienden la estrategia de desplazarse a Madrid para "enredarse" en hablar de sí mismo en vez de centrarse en la reconstrucción.

'GÉNOVA': "NO HAY NOVEDADES"

Desde la cúpula del PP han intentado este miércoles esquivar el debate abierto en torno a Mazón. "No hay novedades", han sostenido fuentes del equipo de Feijóo ante las últimas declaraciones sobre la hora de llegada al Cecopi.

Según han destacado, el presidente de la Generalitat no dijo nunca que llegara a esa reunión antes de que se mandara el mensaje de alerta. Además, han insistido en que Mazón no es miembro del Cecopi y que, por lo tanto, no tenía obligación de estar en esa reunión.

Desde 'Génova' han puesto de nuevo el foco en el compromiso que el presidente de la Generalitat realizó ante las Cortes valencianas de vincular su futuro político a la reconstrucción, algo que, "agradecen", según las mismas fuentes.

BRAVO: "POR SUPUESTO" QUE GÉNOVA LO APOYA

Públicamente, el PP nacional ha expresado su apoyo a Mazón a través de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo. Al ser preguntado expresamente si se mantiene ese respaldo al presidente valenciano tras la última versión que ha dado, Bravo ha respondido que "por supuesto" que lo apoyan: "Yo lo que sé es que el señor Mazón ha dado la cara, ha dado explicaciones, no sale corriendo, vincula su futuro y toma decisiones en el Gobierno".

Además, ha recordado que Mazón ha vinculado su futuro político a la recuperación tras la dana. "Yo creo que no se le puede pedir más al presidente", ha manifestado Bravo, que ha destacado que el propio presidente de la Generalitat ya explicó que él "no es parte del Cecopi" y que "incluso los que son parte" de ese órgano "son los que no estaban".