El presidente de Bolivia denuncia que las protestas están siendo instrumentalizadas para "desmontar" la democracia

Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Europa Press/Contacto/Diego Rosales - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha denunciado que las protestas que han estallado esta semana contra su Gobierno y que tienen en los mineros del país a sus grandes protagonistas están siendo parcialmente instrumentalizadas para "desmontar" el sistema democrático nacional y avisado con la cárcel a quienes estén utilizando el agravio para desestabilizar el país.

"Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática", ha afirmado Paz este viernes durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026.

Las protestas están abanderadas por la Central Obrera Bolivia (COB), el principal sindicato nacional y el movimiento indígena boliviano de Los Ponchos Rojos, formado por campesinos y obreros.

También tiene una gran importancia la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz, que en las últimas horas ha emitido un ultimátum para que el Gobierno atienda las demandas de los manifestantes que han salido a la calle estos días, bloqueado algunas de las principales rutas de transporte y protagonizado enfrentamientos con la Policía nacional en medio de una grave crisis, en parte por la escasez de gasolina.

Paz, que se enfrenta a numerosas peticiones para que dimita del cargo que asumió hace seis meses, advirtió que habrá consecuencias legales contra quienes intenten quebrar el orden constitucional. "Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel", ha indicado antes de celebrar su mandato como la ruptura del "partido único" que representaba el Movimiento al Socialismo de Evo Morales.

De hecho, el pasado jueves, el portavoz del Gobierno José Luis Gálvez denunció la existencia de un "plan macabro" supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó al expresidente Evo Morales y a dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y, como ha insistido el presidente a última hora de este viernes, "romper la democracia".