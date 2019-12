El presidente de Ghana cancela el referéndum del 17 de diciembre sobre las normas que rigen las elecciones locales

Publicado 02/12/2019 14:51:15 CET

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, ha anunciado su decisión de cancelar el referéndum convocado para el 17 de diciembre sobre las normas que rigen las elecciones locales, argumentando que no hay consenso suficiente entre los partidos políticos.

En la actualidad, los candidatos se presentan como independientes y está prohibido que reciban el respaldo de partidos políticos. El referéndum pretendía determinar si la legislación era retirada y se autorizaba a los partidos a apoyar a sus candidatos.

"No creo que una enmienda así sea impulsada como un asunto partidista. Debe haber un consenso nacional claro y un acuerdo entre la población sobre una provisión particular que ya no beneficia los intereses de la gente y, por tanto, ha de ser eliminada", ha sostenido.

Así, ha resaltado que "durante mucho tiempo, parecía que los partidos estaban involucrados activamente en las elecciones locales, a pesar de su naturaleza aparentemente no partidista".

"Ha llegado el momento de quitar al proceso esta hipocresía y aceptar y trabajar con la realidad de una participación parcial (de los partidos)", ha sostenido, según ha recogido el diario ghanés 'Daily Graphic'.

Akufo-Addo ha defendido que hasta la fecha se han mantenido conversaciones amplias con todos los sectores políticos del país y ha lamentado que el opositor Congreso Nacional Democrático (NDC) haya dado "un giro de 180 grados" al anunciar que hará campaña por el 'no'.

"Por mucho que crea que hay apoyo suficiente en el país para que el 'sí' tenga éxito el 17 de diciembre, no creo que sea la atmósfera adecuada para que un asunto de esta naturaleza (...) sea abordado en nuestro país", ha argumentado.

"Creo que en asuntos de esta relevancia constitucional debe haber un consenso nacional amplio", ha recalcado, al tiempo que ha prometido que su Gobierno seguirá trabajando para conseguirlo y celebrar la votación.

El presidente accedió al cargo en enero de 2017 tras imponerse en las presidenciales de diciembre de 2016 al hasta entonces mandatario, John Dramani Mahama, quien buscaba la reelección al frente del país africano.