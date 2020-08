El presidente de Israel se pronuncia contra unas elecciones anticipadas y dice que serían "un golpe imperdonable"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Rueven Rivlin, se ha pronunciado este martes contra la posibilidad de unas nuevas elecciones y ha dicho que sería "un golpe imperdonable", en medio de las tensiones en el seno del Gobierno de coalición en torno a los Presupuestos.

"No repetiré unas advertencias que son bien conocidas y sólo diré, como ciudadano de Israel, que no son una opción", ha manifestado. "No puede ser que sigamos abordnado esto como si fuera una opción lógica, mientras estamos contando a nuestros muertos", ha manifestado, en referencia a los fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus.

"Si nos llevan allí, los cargos electos de cualquier partido, si nos llevan a ese terrible punto bajo, darán a este país un golpe duro, doloroso e imperdonable", ha añadido, según ha informado el diario 'Yedioth Ahronoth'.

Las diferencias entre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su socio de coalición, el ministro de Defensa, Benjamin Gantz, han aumentado en los últimos días en el marco de la crisis económica causada por la pandemia.

Netanyahu está abogando por un Presupuesto a corto plazo que cubra los gastos hasta fin de año, mientras que el líder del opositor Azul y Blanco defiende que se respete el multianual contemplado en el acuerdo de unidad firmado en abril. La vía del primer ministro daría pie a un debate similar en 2021, antes de que Gantz pudiese asumir la jefatura del Gobierno de manos de Netanyahu.

El primer ministro israelí se mostró el lunes dispuesto a dar "otra oportunidad" a su coalición con Gantz, que ha abogó por retirar de encima de la mesa la "amenaza" de nuevas elecciones --serían las cuartas en poco más de un año--.

La ley estipula que estas cuentas deben ser aprobadas en los primeros cien días de Gobierno --se cumplen el 24 de agosto--, pero los principales líderes parecen dispuestos a reformar esta norma para al menos ganar algo de tiempo. Estos planes retrasarían a noviembre el riesgo de comicios anticipados.