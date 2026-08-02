El presidente Lula da Silva formaliza su candidatura a la reelección en las elecciones de octubre en Brasil

Luiz Inacio Lula da Silva acude al congreso del PT en Sao Paulo para recibir la nominación a las elecciones de octubre, a 2 de agosto de 2026 - Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ya tiene el beneplácito de su Partido de los Trabajadores para perseguir la reelección a un cuarto mandato en las elecciones del 4 de octubre tras la culminación este domingo del gran congreso de la formación celebrado en Sao Paulo.

Da Silva comparecerá como bastión de la izquierda latinoamericana frente a nuevos exponentes de la derecha como el presidente electo colombiano, Abelardo De la Espriella y su representante por excelencia en la actualidad, el argentino Javier Milei, que el pasado fin de semana detonó un conflicto diplomático entre ambos países por insultar al presidente brasileño durante su tumultuoso viaje a Brasil para respaldar la candidatura del gran rival de Lula, el senador Flávio Bolsonaro.

Lula parte como favorito principalmente porque Flávio está siendo incapaz de congregar una alianza de partidos en torno a su figura, muy en parte por la sombra de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que ahora mismo cumple en su domicilio una condena de 27 años por golpe de Estado.

Sin embargo, existe un rechazo evidente en los brasileños a las figuras de ambos líderes. Una encuesta de Datafolha publicada el día 24 mostró el 46% de los entrevistados afirmó que no votaría por el candidato del Partido de los Trabajadores bajo ninguna circunstancia, y el 48% adoptó la misma postura con respecto a Flávio.

El presidente Lula, según el mismo sondeo, cuenta con el 40% de las intenciones de voto en la primera vuelta, ocho puntos por delante del senador Flávio Bolsonaro, que obtiene el 32%. En la encuesta anterior, publicada el 20 de junio, el presidente tenía el 41% y el senador, el 31%. Al igual que en 2022, Geraldo Alckmin será el candidato a vicepresidente.