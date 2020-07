El presidente de Malaui dice que cesará a los ministros que no estén a la altura tras las críticas a su Gobierno

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, ha respondido a las críticas por nepotismo contra el nuevo Gobierno del país y ha recalcado que cesará a aquellos ministros que no estén a la altura de los cargos que les han sido encomendados.

Chakwera nombró el miércoles un Ejecutivo con 21 ministros y siete viceministros, todos ellos miembros de su Partido del Congreso de Malaui (MCP), el Movimiento para la Transformación Unida (UTM) del vicepresidente, Saulos Chilima, y el Partido Popular (PP) de la expresidenta Joyce Banda, integrantes de la Alianza Tonse (Juntos).

El Ejecutivo recibió rápidamente críticas por el gran número de carteras, la representación de las mujeres y la presencia de familiares de destacadas figuras públicas del país, incluido un matrimonio y una pareja de hermanos.

"Esto va a ser revisado, porque tienen que conseguir resultados. Tienen que trabajar para contribuir a este proceso de reconstrucción (del país) y, si no lo hacen, estarán fuera (del Gobierno)", ha manifestado.

Asimismo, ha habido críticas al nombramiento de un propietario de una importante emisora como ministro de Información, así como de un empresario dedicado a la minería como ministro de Minas, dada la posibilidad de que existan conflictos de intereses.

"Si hay alguna acción inapropiada, serán cesados", ha asegurado Chakwera. "Estaremos encima de todo y todo tiene que ser declarado desde el primer momento", ha resaltado, en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC.

Entre los nombramientos más controvertidos están el vicepresidente primero del MCP, Sidik Mia, quien ha sido puesto al frente de Transportes y Obras Públicas, mientras que su esposa, Adida Mia, será viceministra de Tierras.

Por otra parte, Ken Kandondo ha sido nombrado ministro de Trabajo, convirtiéndose en el segundo miembro de su familia en conseguir un cargo en el Gobierno de Chakwera, junto a su hermana, Khumbize Kandondo Chiponda, titular de Sanidad. También ha habido críticas por el nombramiento de Roy Kachale-Banda, hijo de la expresidenta, como ministro de Industria.

PROMETE QUE HABRÁ MÁS MINISTRAS

Chakwera ha defendido además durante la jornada su decisión de eliminar el Ministerio de Género y Mujer y ha recordado que su Ejecutivo incluye a más mujeres que ningún otro en la historia del país, tal y como ha recogido el diario 'Nyasa Times'.

El nuevo presidente, quien se impuso a Thomas Mutharika en las urnas, había prometido que las mujeres ocuparían el 40 por ciento de los cargos en el Gobierno, si bien ha quedado ligeramente por debajo de esta cifra con cuatro ministras y siete viceministras.

A pesar de que la cifra supone un máximo histórico en el país, en redes sociales se han sucedido las críticas por la escasa cantidad de mujeres al frente de ministerios, mientras que ocupan todos los viceministerios del nuevo Gobierno.

En este sentido, ha argüido que el Ejecutivo de Mutharika "contó con un Ministerio de Género, pero entre sus muchos fallos estuvo el condenar e investigar la violación de mujeres en una aldea en los alrededores de la capital pese a la existencia de esta cartera.

"Nuestra postura es la de situar los problemas de género y discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Comunitario y Bienestar Social, con una secretaría principal con competencias y recursos dedicados exclusivamente a abordar esta situación", ha argüido.

De esta forma, ha indicado que la "filosofía" de la Alianza Tonse implica que "estos problemas sean enfrentados como una responsabilidad colectiva y no como la responsabilidad de un único Ministerio", al tiempo que ha incidido en que nombrará a más mujeres como ministras en los próximos meses.

"He tomado nota de los comentarios sobre que las mujeres en el Gabinete son mayoritariamente viceministras e incrementaré el número de ministras cuando restructure mi Administración tras un periodo de transición de cinco meses que he planificado", ha remachado.

CHAKWERA PROMETE UN CAMBIO

Chakwera prometió el lunes durante su ceremonia de toma de posesión trabajar a favor de un cambio a la hora de hacer política en el país, "reducir los poderes de la Presidencia" y comparecer ante el Parlamento para explicar sus políticas.

"Propondré legislación para reducir los poderes de la Presidencia y empoderar a las instituciones para que operen de forma independiente, incluyendo al Parlamento y a la Oficina Anticorrupción", señaló, al tiempo que dijo que se reunirá "cada tres meses" con la oposición "para escuchar vías alternativas" a su gestión.

Por otra parte, insistió en la necesidad de "trabajar duro", algo que repitió seis veces seguidas, y ha hecho hincapié en que "hay un país que levantar y no hay tiempo que perder". "Todos manos a la obra", zanjó.

Chakwera prometió el 28 de junio tras tomar posesión del cargo que trabajaría para lograr "un nuevo Malaui" y "restaurar la fe de la nueva generación". Así, dijo que espera encabezar un Gobierno "que no sólo mande, sino que inspire; uno que no enfade, sino que escuche; uno que no grite y luche por la gente y no contra ella".

La población de Malaui acudió nuevamente a las urnas para elegir al presidente del país, después de que las elecciones de 2019, en las que Mutharika obtuvo la reelección, fueran anuladas en febrero por los tribunales a causa de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso.

Mutharika ha reconocido su derrota si bien ha asegurado que estas elecciones han sido "las peores en la historia de Malaui". Por ello, ha urgido a la nación a reflexionar sobre la ocurrido, aunque ha pedido que se respeten los resultados.