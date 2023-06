Presidente de Melilla no ve el ambiente "más propicio" para una votación "libre" por la compra de votos, un "clásico"

Afirma que no tendrá "inconveniente" en restituir al consejero de CPM destituido si es inocente



MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, el independiente Eduardo de Castro, ha señalado que las sospechas sobre compra de votos en la ciudad autónoma son habituales, un "clásico lamentable", desde el siglo pasado y ha expresado que el panorama actual "no es el más propicio" para que el domingo haya una "votación libre".

A su juicio, "el clima que se está produciendo no es el más propicio para una votación libre", ha sostenido este jueves en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

"Desde 1990 viene el asunto de la compra de votos por correo y nadie de los grandes partidos nacionales ha hecho nada, ni ha puesto freno", ha lamentado De Castro, que ha aludido a antecedentes no solo de Coalición por Melilla (CPM), sino "también del PSOE y del PP, aunque no llegó a ningún sitio".

Ha señalado De Castro que hay personas detenidas de CPM pero también del "PP, aunque el señor (Juan José) Imbroda", candidato 'popular' y presidente de la ciudad autónoma de 2000 a 2019, "niegue, como siempre, la mayor". "Hay que cambiar la ley", ha abogado, insistiendo en que "todo el mundo ha pasado por la compra de votos.

A la vez, ha defendido el sufragio como un "derecho fundamental" e "indelegable", al tiempo que ha indicado que cree que el supuesto fraude electoral no tiene "ninguna conexión" con el que se investiga en Mojácar (Almería).

CESE DEL CONSEJERO DETENIDO

Sobre la destitución del consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-lal, el presidente de Melilla ha señalado que la razón de esta destitución ha sido el "follón que se ha liado".

"Mi obligación como presidente es abordar una ley unidad, y si hay algo que frene o que ponga en cuestión a todo un gobierno, pues mi obligación es suspender de forma cautelar", ha declarado De Castro, que gobierna en coalición con CPM y el PSOE.

Aunque ha matizado que "si mañana se demuestra que" el cesado "no tiene nada que ver" con el caso, por su parte "no tiene ningún conveniente en volver a nombrarlo", porque con su decisión no quiere "poner en cuestión la presunción de inocencia", ha remarcado.

Cuestionado por si recibió alguna explicación por parte de Ahmed antes de su destitución, ha apuntado que no habló con él: "No hablé con el consejero antes de ser destituido. Hablé con el jefe de consejeros, (Mustafa) Aberchán", presidente de CPM, "y le dije que había unos niveles preocupantes de alarma en la sociedad".

Pero aún así ha resaltado que no se esperaba esa detención, "ni de él, ni de nadie de Coalición por Melilla" y que le ha sorprendido, ya que "no sabía", ha dicho, que había una operación en ese sentido".