El presidente del Parlamento de Israel cierra el pleno una semana entre las críticas de Rivlin y la oposición

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Israel ha anunciado este miércoles el cierre del pleno durante al menos una semana argumentando que los dos principales partidos no han logrado un acuerdo para la formación de los comités parlamentarios.

La decisión de Yuli Edelstein, criticada ya por el opositor Azul y Blanco y el propio presidente del país, Reuven Rivlin, impide la creación del Comité de Organización parlamentario, que formaría posteriormente los comités de Exteriores, Defensa y Finanzas, así como un panel especial sobre la pandemia de coronavirus.

Rivlin ha "implorado" a Edelstein que "garantice que la actividad parlamentaria continúa, incluso durante la crisis del coronavirus", antes de resaltar que "una Knesset inactiva daña la habilidad de Israel de funcionar bien y responsablemente en una emergencia".

"No debemos dejar que esta crisis, siendo tan grave como es, dañe nuestro sistema democrático", ha dicho Rivlin a Edelstein durante una llamada telefónica.

"Debemos hacer todo lo posible para hacer frente a la crisis, teniendo cuidado de no dañar gravemente nuestro sistema democrático", ha remachado, según el diario 'The Times of Israel'.

En respuesta, Edelstein ha resaltado que abrirá el Parlamento la semana que viene para una votación sobre la formación del Comité de Organización, antes de acusar a Azul y Blanco y sus socios de "negarse a ver el bien común" ante la crisis del coronavirus.

El presidente de la Knesset ha sostenido que "los procesos democráticos y la supervisión parlamentaria" regresarán cuando "se esté preparado para ello". "No pretendo alargar la situación", ha zanjado.

APELACIÓN ANTE EL SUPREMO

Por su parte, el líder de Azul y Blanco, Benjamin Gantz, ha anunciado que la formación presentará una apelación ante el Tribunal Supremo contra la decisión de Eedelstein. "No tenemos otra opción", ha argumentado.

"Hemos estado trabajando duro todo el día a través de distintos canales de comunicación, incluida una reunión que he mantenido con Edelstein, que se niega a que nos congreguemos en la sala de la democracia y trabajemos para los ciudadanos y, ante todo, abordemos el desafío del coronavirus", ha criticado.

Los parlamentarios juraron sus cargos durante la jornada del lunes, en un proceso que fue llevado a cabo en grupos de tres a causa de la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Durante la ceremonia, Rivlin dijo que "la actual crisis política es muy real, muy profunda y nos está partiendo en dos". "Den a esta gente un Gobierno", reclamó a los líderes de los partidos.

La Knesset fue conformada tras las terceras elecciones legislativas en menos de un año a causa de la falta de acuerdo para conformar una coalición tras las dos anteriores.

En esta ocasión, Gantz ha recibido el mandato de manos del presidente para intentar ensamblar un Ejecutivo, gracias al apoyo de su partido --33 escaños--, la Lista Conjunta --una coalición de partidos mayoritariamente árabes que obtuvo 15 escaños-- y Yisrael Beitenu, el partido del exministro Avigdor Lieberman, quien cuenta con siete escaños.