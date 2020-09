El presidente de Perú rechaza dimitir y denuncia un "complot" tras la difusión de pruebas sobre presunta corrupción

Vizcarra ya ha rechazado dimitir y ha denunciado un "complot"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha formalizado este jueves una moción de censura contra el presidente de la nación andina, Martín Vizcarra, tras la difusión de unos audios que presuntamente vincularían al mandatario con el caso del cantante Richard Swing, investigado por su contratación irregular en el Ministerio de Cultura.

La admisión de la moción, que lleva las firmas de los representantes de seis bancadas, se votará este viernes y, en caso de ser aprobada, se citará a Vizcarra al pleno del Parlamento.

Los firmantes son Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Unidos por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú. El Congreso de Perú se compone de 130 escaños.

Según el texto, a Vizcarra se le atribuye falsedad reiterada y permanente en sus declaraciones y la utilización del aparato estatal para obstruir de forma reiterada y permanente la investigación del caso de Richard Swing.

El presidente del Congreso, Manuel Merino, ha pedido "tranquilidad" a la ciudadanía ante los hechos, que "lamentablemente" han generado una "crisis política". No obstante, ha descargado de la responsabilidad de la crisis al Parlamento peruano.

"Que la población tenga la total seguridad, que las Fuerzas Armadas tengan la total seguridad, que la ciudadanía tenga la total seguridad de que este Congreso actuará estrictamente de acuerdo a la Constitución de Perú y al reglamento del Congreso", ha afirmado, según informa RPP.

Por su parte, previamente, Vizcarra ha rechazado dimitir, al tiempo que ha denunciado un "complot contra la democracia" tras la difusión de los audios.

"No voy a renunciar", ha zanjado Vizcarra durante un mensaje dirigido a la nación. "Que se realicen todas las investigaciones, las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue al fondo de la verdad", ha agregado.

"Si quieren vacarme (destituirme) aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado de manera ilegal constituye causal de vacancia (destitución)", ha continuado.

El congresista Edgar Alarcón ha presentado este jueves ante el Pleno del Congreso de Perú unos audios en los que se escucha la voz del presidente coordinando una respuesta sobre el caso de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, investigado por la Fiscalía y el Congreso por presuntos contratos irregulares con el Ministerio de Cultura.

Vizcarra indica que "lo que queda claro" es que la investigación involucra al Gobierno y marca que la estrategia "es salir de ella (de la investigación) todos en conjunto". Además, alude a las visitas de Cisneros al Palacio de Gobierno, que podían comprobarse en una plataforma de acceso público donde se registran las acciones del Estado.

Las visitas del cantante a la sede del Ejecutivo se conocieron gracias a la prensa peruana y, en las grabaciones, se escucha a los participantes en la grabación comentar que deben señalar que las reuniones no se concretaron o se anularon.

No obstante, según el audio, Vizcarra da a entender que se habría reunido con Cisneros al menos dos veces. "¿Me he reunido con Richard Swing? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces", dice. Cuando el caso estalló en mayo, Vizcarra negó haberse reunido con el cantante.

En otro de los audios, recogidos por la prensa peruana, la voz atribuida a Cisneros se presenta como amigo y asesor de Vizcarra y cuestiona al presidente por haber negado su amistad. Además, indica que la última vez que se comunicaron fue el 23 de julio, tras lo que responsabiliza al presidente si algo le ocurre.

"Quiero dejar bien claro que si algo me pasa a mí, que si me mandan matar o si algo me pasa a mí, yo le echo la culpa al presidente de la República", asevera.

"AUDIOS MANIPULADOS"

Durante su comparecencia, Vizcarra ha manifestado que los audios han sido "editados y manipulados maliciosamente" y ha argumentado que se han obtenido "de manera ilícita". "Como pueden apreciar buscan adrede convertir un reclamo laboral en un hecho delictivo o político, queriendo sacarme palabras fuera de contexto y pretendiendo acusarme de situaciones inexistentes", ha añadido.

"Todo esto es un complot contra la democracia", ha criticado, afirmando que la revelación es una "patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del Gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral".