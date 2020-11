El presidente del Senado de Bolivia afirma que la Cámara someterá a debate el cambio de reglamento del Parlamento

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se asegurado este miércoles que se introducirá en la agenda de la Cámara el debate sobre la restitución del reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que fue modificado hace tan solo una semana.

En declaraciones al diario 'El Deber', Rodríguez ha insistido en que este tema "se agendará". La controversia sobre este asunto surgió después que los ahora diputados modificaran 21 artículos de los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado para suprimir los dos tercios en disposiciones fundamentales.

Esta reforma --que ha sido duramente criticada por sectores contrarios al Movimiento al Socialismo (MAS)-- rebaja así la mayoría necesaria para sacar adelante ciertos trámites y nombramientos, en un gesto que aspira a facilitar la "gobernabilidad" del MAS en la próxima legislatura.

Por otra parte, Rodríguez ha señalado que por el momento no existe proyecto de ley alguno para consolidar el impuesto a las grandes fortunas, una de las promesas de campaña del MAS, y ha destacado que ahora hay integrantes del movimiento campesino en las Fuerzas Armadas y la Policía, algo que no sucedió en administraciones pasadas.

Respecto al expresidente Evo Morales, el senador ha aseverado que está en permanente contacto con él para "aprender de su experiencia" y ha considerado que no se puede decir "si está o no retirado de forma permanente de la vida política".

"Sería muy prematuro responder si él se jubila o no, es nuestro dirigente, es elemento esencial dentro de nuestro instrumento político, hay nuevas generaciones, nuevos jóvenes y en estos procesos democráticos siento que no hay herencia de liderazgos, se construyen, no es como una monarquía, pero la sucesión se va definiendo en el trayecto de la gestión y en la decisión de elegir candidatos", ha sostenido.