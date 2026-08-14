El presidente del Senado exige herramientas legales para la devolución inmediata de migrantes en Ceuta

El presidente del Senado, Pedro Rollán, es recibido por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de la Asamblea, a 14 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha urgido al Gobierno a aprobar un marco normativo que permita una "actuación expeditiva e inmediata" para la devolución de las personas que entraron de "manera ilegal e irregular" hace unas semanas en Ceuta, que lo ha calificado como "invasión".

Así se ha pronunciado Rollán en una rueda de prensa junto con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, después de visitar la ciudad autónoma tras la crisis migratoria, donde ha insistido en reclamar las herramientas legales para poder hacer devoluciones.

En este contexto, cree que las Cortes Generales "no tienen mejor cosa que hacer" que empezar a trabajar en este marco normativo, que sea "amplio, completo, garantista, sólido y solvente" para generar la capacidad de instrumentar una respuesta con carácter inmediato para que si vuelve a ocurrir algo semejante como lo que ha ocurrido, "la contundencia y la respuesta sea absoluta".

"Hay que establecer ese marco regulatorio y normativo para actuar en consecuencia, sin hacernos trampas en el solitario", ha proclamado el presidente del Senado.

Del mismo modo, ha instado al Gobierno a dotar de los medios técnicos y humanos "necesarios" para recuperar la normalidad en Ceuta, así como lanzar el mensaje de que España es capaz de garantizar la seguridad e integridad de la ciudad, "desde el respeto y la colaboración institucional" con Marruecos.

TAMBIÉN LO PIDE VIVAS

En parecidos términos se ha pronunciado Vivas, que ha dicho que no puede "entender" que en España no existan herramientas normativas para afrontar estas situaciones.

"No puedo entender que si una parte de nuestro territorio es invadida con la entrada de 80.000 personas, el equivalente a toda su población, no haya un mecanismo legal que permita una actuación expeditiva e inmediata para la devolución de estas personas que entraron de manera ilegal e irregular en este territorio", ha añadido Vivas.

Asimismo, ha advertido al presidente del Senado de que la ciudad autónoma vive actualmente el momento "más difícil" de su historia reciente.