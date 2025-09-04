El presidente del Senado no asistirá al acto de apertura del Año Judicial por "motivos familiares"

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, tampoco acudirá este viernes al acto de apertura del Año Judicial alegando motivos "familiares" fuera de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de la Presidencia de la Cámara Alta, que desvinculan esta ausencia con la polémica generada por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz.

Según aclaran estas fuentes, Rollán no incluyó este acto en su agenda de esta semana y no asistirá al inicio del Año Judicial, que estará presidido por el Rey Felipe VI, por cuestiones relacionadas con su ámbito privado. El propio presidente del Senado comunicó su ausencia hace 15 días.

Y es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este miércoles que no acudiría a la apertura del Año Judicial por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se encuentra imputado, aunque desde la Presidencia del Senado insisten en desvincular ambas decisiones.

Precisamente, la apertura del Año Judicial de este 2025 está marcada por la polémica relacionada con la ausencia de Feijóo y con la petición que han cursado este jueves dos asociaciones fiscales y otra de jueces para que Álvaro García Ortiz no acuda a este acto "por respeto" al Rey Felipe VI y a quienes integran las carreras fiscal y judicial por estar procesado y a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo (TS).