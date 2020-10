El presidente de un tribunal electoral de Bolivia y su familia sufren un escrache a diez días de los comicios

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Saúl Paniagua, y su familia han sufrido este martes un escrache a tan solo diez días de las elecciones previstas para el próximo 18 de octubre.

En una entrevista con el diario 'El Deber', Paniagua ha indicado que estos hechos estarían atribuidos a personas "pagadas" que rechazan la investigación en curso sobre fraude electoral en relación con los comicios anteriores. Así, los ha acusado de querer "desestabilizar" las siguientes elecciones.

No obstante, el presidente del TED de Santa Cruz no ha querido señalar directamente al Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, aunque ha sugerido que podrían estar detrás.

"No puedo decir (que es gente del MAS) pero, ¿de dónde viene, qué intereses están defendiendo? ¿Intereses de Santa Cruz o intereses que no se deben tocar ni esclarecer? ¿Qué es lo que pasa?", ha manifestado antes de expresar que "todo esto es triste". "Se revela una situación en la que nos quieren poner a la defensiva y eso no puede ser o no quieren que haya elecciones", ha afirmado.

Imágenes difundidas por varios medios de comunicación muestran cómo sus familiares son increpados por personas que se apostaron frente a su domicilio. El mismo grupo de personas había estado previamente protestando frente a las puertas del ente electoral cruceño.

Paniagua ha lamentado que haya gente que "pague para que todo esto suceda" y ha insistido en que el escrache no se ha producido de forma espontánea. En este sentido, ha pedido a la Policía boliviana que actúe de forma preventiva y no disuasiva dado que teme "desenlaces lamentables".

"La Policía tiene que ser preventiva, no disuasiva, no esperar que haya un desenlace tan deleznable, hay gente identificada y el Ministerio Público debiera actuar. Nos dijeron toda clase de improperios, de dónde viene esto, nosotros estamos realizando una labor y parece que les molesta que uno investigue", ha recalcado.

Además, ha denunciado la "desprotección" que sufre él y su familia: "Hay gente que usa personas de la calle, hablan a nombre de plataformas, agreden a la familia y esa es la cobardía".