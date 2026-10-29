El presidente del TSE de Brasil defiende la "absoluta normalidad" de las elecciones frente a las denuncias de Bolsonaro

Archivo - Flavio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, posa junto a su esposa tras emitir su voto en un centro de votación en Río de Janeiro durante la primera vuelta de las elecciones. - Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, ha defendido la seguridad y la "absoluta normalidad" de las recientes elecciones presidenciales, subrayando el compromiso de la institución con la "voluntad soberana del electorado" frente a las acusaciones de fraude vertidas por el excandidato Flávio Bolsonaro, quien ha huido a Estados Unidos para erigirse como "líder de Brasil" en el exilio tras su derrota.

En un comunicado, Nunes Marques ha catalogado los comicios del pasado domingo como "las elecciones más inclusivas de la historia de la República brasileña". El magistrado ha hecho referencia a la "inestabilidad en la recta final de la votación" --en velada alusión a la polémica ampliación del horario de apertura de las urnas--, pero ha asegurado que, gracias a las medidas adoptadas y a la competencia técnica del tribunal, "fue posible avanzar con el escrutinio y garantizar un proceso electoral seguro".

"Informo de que todos los cuestionamientos hechos conforme al debido proceso legal serán analizados y respondidos", ha garantizado el presidente del máximo órgano electoral. Asimismo, ha agradecido el empeño de los funcionarios de todo el país, miembros de las mesas electorales y fuerzas de seguridad, afirmando que el proceso transcurrió "respetando las disposiciones legales y constitucionales".

EL EXILIO DE FLÁVIO BOLSONARO Y SUS ACUSACIONES

El pronunciamiento de la máxima autoridad electoral brasileña se produce horas después de que Flávio Bolsonaro publicara un comunicado desde territorio estadounidense. El senador escapó del país a través de Argentina y Ecuador tras la orden del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, quien había exigido la entrega de su pasaporte y le había prohibido salir del país en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

En su misiva, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se ha autoproclamado "líder de Brasil" (tras borrar una versión previa en la que llegaba a autodenominarse "presidente electo") y ha denunciado un "repugnante fraude electoral". Según el excandidato, resulta una "imposibilidad matemática" que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, lograra darle la vuelta a los sondeos, y ha culpado de ello a la decisión judicial de extender el horario de votación, una medida que la propia campaña de Bolsonaro también había llegado a solicitar para cinco estados concretos.

Erigiéndose como víctima de una "caza de brujas" y un "golpe de Estado" orquestado por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Supremo, Flávio Bolsonaro ha anunciado su intención de movilizar a la oposición desde el exilio inspirándose en figuras como la venezolana María Corina Machado o el general francés Charles De Gaulle. Para ello, el político ha agradecido expresamente en su declaración la ayuda y el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, y del mandatario argentino, Javier Milei.