PREVENCIA 2026 éxito en la clausura en Barcelona

PREVENCIA 2026 - CEDIDA

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), celebró los días 15 y 16 de junio en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona la XV edición del Congreso Iberoamericano de Prevención de Riesgos Laborales - PREVENCIA 2026, consolidado como el principal espacio de encuentro, diálogo y cooperación en materia de seguridad y salud en el trabajo de la región iberoamericana. Cerca de 300 personas participaron presencialmente y más de 1000 lo hicieron de manera virtual, que reunió a representantes de 19 países iberoamericanos, autoridades gubernamentales, organismos internacionales, interlocutores sociales, especialistas y profesionales del ámbito preventivo. En paralelo fueron presentadas 60 comunicaciones científicas en modalidad póster, seleccionadas entre las propuestas remitidas desde distintos países de la región.

El acto inaugural estuvo presidido por la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, y contó con la participación del vicerrector Adjunto a la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, Pablo Pareja Alcaraz; el secretario de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Francisco Ramos Martín; el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, Félix Peinado Castillo; así como los ministros de Trabajo de República Dominicana y Uruguay, Eddy Olivares Ortega y Juan Alberto Castillo Ferreira, respectivamente. Durante la apertura, las autoridades coincidieron en destacar la importancia de fortalecer la cooperación regional para avanzar hacia entornos laborales más seguros, saludables y sostenibles.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la presentación oficial de la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo (EISST) 2026-2030, realizada por la secretaria general de la OISS. En su intervención, puso en valor el recorrido de las anteriores estrategias iberoamericanas, destacando las contribuciones realizadas por gobiernos, interlocutores sociales, organismos internacionales e instituciones especializadas para consolidar una visión compartida de la prevención en la región.

La programación de la mañana incluyó un espacio de intercambio de experiencias nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como paneles dedicados al papel de los interlocutores sociales, las aplicaciones tecnológicas e innovaciones basadas en inteligencia artificial al servicio de la prevención y los avances impulsados desde el Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las actividades continuaron durante la tarde con un panel de alto nivel sobre políticas gubernamentales en seguridad y salud en el trabajo, introducido por el Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sámper Rodríguez, quien dio la bienvenida institucional a las delegaciones asistentes y compartió la experiencia catalana en materia de prevención de riesgos laborales y promoción de entornos de trabajo seguros y saludables. En el diálogo participaron también la vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz Pérez; los ministros Eddy Olivares Ortega y Juan Alberto Castillo Ferreira; y la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, quienes intercambiaron experiencias y reflexiones sobre los retos y oportunidades que enfrenta la seguridad y salud en el trabajo en Iberoamérica.

En la jornada del segundo día se llevaron a cabo sesiones técnicas dedicadas a la salud mental, el cambio climático, la inteligencia artificial, los colectivos vulnerables, las enfermedades profesionales y la seguridad vial laboral, reafirmando el compromiso de la región con una cultura preventiva cada vez más sólida, innovadora e inclusiva. El evento fue clausurado por la secretaria general de la OISS quien destacó la amplia acogida del Congreso y los aportes recogidos para la V Estrategia de SST y la declaración de esta edición de PREVENCIA.