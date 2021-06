El primer Consejo de Ministros Bennett-Lapid aprueba una investigación de la estampida del monte Merón en Israel

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno israelí liderado por Naftali Bennett y Yair Lapid ha aprobado una comisión de investigación gubernamental sobre la estampida en monte Merón que dejó 45 muertos y más de 150 heridos el 30 de abril, durante la festividad judía de Lag Baomer.

Bennett ha asegurado que el Gobierno hará todo lo posible "para evitar la pérdida innecesaria de vidas" tras una sesión en la que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Ministros israelí, que habitualmente funciona como un pequeño parlamento y foro de diálogo entre los partidos de la coalición.

La iniciativa ha partido del ministro de Defensa, Benny Gantz, y del ministro de Finnazas, Avigdor Liberman, y ha sido ya aplaudida por las familias de las víctimas. "No nos devuelve a nuestros seres queridos, pero al menos habrá garantías de que no se repita un desastre así", han explicado las víctimas en un comunicado recogido por 'The Times of Israel'.

Bennett ha destacado que están actuando de forma distinta al Gobierno de Benjamin Netanyahu, entendiendo la necesidad de "confianza mutua" entre los 27 ministros. "Todos y cada uno de los ministros han comenzado ya a trabajar. He hablado con cada uno de vosotros en los últimos días. La transición ha sido suave y positiva y los ministros están llenos de deseos de avanzar", ha explicado Bennett.

La tragedia es la peor ocurrida en Israel en tiempos de paz, ya que supera los 44 muertos registrados tras un incendio en Monte Carmelo en 2010. En el balance de víctimas se incluyen una docena de niños y adolescentes y al menos diez ciudadanos extranjeros, entre los que figuran seis estadounidenses, un británico, dos canadienses y un argentino.