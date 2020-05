El primer ministro de Costa de Marfil dice estar "muy bien" tras su traslado a Francia para realizarse pruebas médicas

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro y candidato a la Presidencia de Costa de Marfil, Amadou Gon Coulibaly, ha asegurado este martes que se encuentra "muy bien", dos semanas después de viajar a París para realizarse unas pruebas médicas que generaron especulaciones en torno a su estado de salud.

"Me encuentro bien, me encuentro muy bien, de hecho", ha dicho, antes de destacar que ha mantenido sus actividades desde Francia en un "contexto extremadamente difícil" por la pandemia de coronavirus, según ha informado el diario marfileño 'Fraternité Matin'.

"Como jefe de Gobierno he realizado muchos actos para luchar contra la COVID-19, que es mi papel. He entregado equipos sanitarios. He distribuido alimentos en todo el país", ha manifestado, una semana después de mantener una videoconferencia con el presidente, Alassane Ouattara, para abordar la respuesta a la pandemia.

La Presidencia informó el 5 de mayo de que Gon Coulibaly permanecerá "unas semanas" en Francia para guardar el reposo que le han prescrito los médicos tras la revisión rutinaria a la que se ha sometido en relación a una operación de corazón que se realizó en 2012.

El primer ministro, de 61 años, ha sido elegido por su partido, la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP), como su candidato de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que Ouattara no se presentará a la reelección.

La ausencia del Gon Coulibaly del país se produce en un momento delicado, a falta de seis meses para las elecciones. Precisamente, la semana pasada los partidos de los ex presidentes Laurent Gbagbo y Henri Konan Bédié, principales rivales de Ouattara, anunciaron que aunaban esfuerzos de cara a la cita con las urnas.

Además, días antes otro de los principales líderes opositores, el antiguo primer ministro Guillaume Soro, era condenado a 20 años de cárcel en rebeldía en el país. Soro, que vive exiliado, ya había anunciado su intención de presentarse a las presidenciales y ha recalcado que no reconoce la condena contra él y que mantendrá su candidatura.