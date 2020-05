El primer ministro de Lesoto reitera su intención de dimitir en julio y reconoce "pasos" que podrían adelantar la fecha

Expresa su deseo de que "todos los preparativos concluyan lo antes posible" y llama a la unidad

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Lesoto, Thomas Thabane, ha reiterado este jueves su intención de dimitir a finales de julio "o antes", sin facilitar una fecha concreta, si bien ha reconocido que el proceso ha registrado "pasos significativos" que podrían adelantar su retirada de la política.

Thabane, quien accedió al cargo en 2017, está bajo importantes presiones políticas para que dimita debido al escándalo que le implica con el asesinato de su esposa días antes de que jurara el cargo, en medio de un complicado proceso de divorcio.

En una comparecencia ante la prensa, el primer ministro ha recordado que a principios de enero anunció su decisión de "retirarse" y ha agregado que "ha reiterado públicamente esta decisión en varias ocasiones ante la Asamblea Nacional", antes de volver a incidir en que su intención no ha cambiado.

Así, ha señalado en que ha adoptado la decisión "de forma voluntaria", a pesar de que su mandato termina en 2022, y ha vuelto a dar como argumento que debido a su edad no tiene ya "tanta energía". "El trabajo de primer ministro requiere percepción sensorial, así como rapidez y fuerza física", ha explicado.

"Recordarán que he sido consistente en que mi deseo era abandonar el cargo el 31 de julio, o en la fecha previa del 12 de junio, si se dan todas las condiciones para mi retirada", ha señalado Thabane, quien ha apuntado que "se ha dado un paso significativo" en el proceso con la reciente enmienda constitucional.

La enmienda fue aprobada el 29 de abril por el Senado y limita las competencias del primer ministro a la hora de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.

De esta forma, da mayor importancia al Parlamento en el proceso de su propia disolución, especialmente en casos en los que el primer ministro haga dicha petición al rey o en los que se apruebe una moción de censura contra el Gobierno.

Asimismo, sostiene que el primer ministro no puede aconsejar al rey la disolución del Parlamento a menos que obtenga el apoyo de la mayoría del organismo legislativo, dejando como única opción que dimita del cargo para forzar este proceso.

Por ello, Thabane ha desvelado que el Gobierno y su partido político, la Convención de Todo Basoto (ABC) "coordinarán el proceso" para su retirada del cargo "de forma madura y con la intención de garantizar la estabilidad de Lesoto y garantizar que el país va en buen camino hacia la reconciliación, la unidad y la recuperación económica tras la pandemia de Covid-19, que está causando el caos en el mundo".

"Es mi deseo que todos los preparativos concluyan lo antes posible y antes de la fecha que me he fijado a mí mismo. Mientras trabajamos para ello, permitidme que pida humildemente a la cúpula de los basoto --el grupo étnico bantú que supone la práctica totalidad de la población-- que se trabaje por la paz y la unidad", ha explicado.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

En este sentido, ha expresado su deseo de que "las decisiones adoptadas como líderes y las acciones no estén motivadas por el odio, la venganza, la avaricia o las egoístas ambiciones personales". "En todo lo que hagamos, debemos estar consumidos por el amor por los basoto y por Lesoto", ha añadido.

Thabane ha manifestado que "no es momento de dividir a la nación" y ha reclamado que "no se manipule" su decisión de retirarse "voluntariamente" con el fin de "lograr éxito político". "Que nunca esté vuestro juicio nublado por el odio, la envidia u otros sentimientos negativos", ha manifestado.

"No es vuestro odio hacia mí como persona lo que transformará la trayectoria política, social y económica de Lesoto, sino los actos de amabilidad, amor y compasión por los basoto, así como el trabajo duro que traerá una épica de verdadera libertad y prosperidad a Lesoto", ha argüido.

Por último, el primer ministro ha pedido "canalizar todos los esfuerzos a apoyar el proceso de reforma nacional para cimentar las posibilidades de un Lesoto estable, próspero y seguro para las generaciones futuras".

RECHAZO AL ACUERDO MEDIADO POR SUDÁFRICA

El propio Thabane rechazó en abril el acuerdo anunciado por el Gobierno --tras la mediación de Sudáfrica, país en el que está enclavado Lesoto-- para garantizarle una salida "digna, elegante y segura" y recalcara que "no aceptará los llamamientos" a que abandone el cargo.

El Ejecutivo publicó el 20 de abril un comunicado tras la visita al país de una delegación oficial sudafricana, un día después de que Thabane ordenara un breve despliegue del Ejército para "lidiar con elementos indeseables" entre las fuerzas de seguridad.

El despliegue militar tuvo lugar después de que Thabane ordenara el arresto del jefe de la Policía, Holomo Molibeli, y a otros altos cargos policiales que investigan el caso y que le han acusado de jugar un papel en el asesinato de Lipolelo Thabane.

El primer ministro anunció su intención de dimitir después de que las investigaciones policiales le vincularan con el asesinato de su antigua esposa, pero los llamamientos para que abandone el cargo inmediatamente han aumentado en las últimas semanas, también dentro de su partido.

"Aún estoy en mi mandato legal y no sé de dónde viene toda esta prisa. No voy a ceder a sus demandas", señaló Thabane el 24 de abril, al tiempo que incidió en que "pueden hacer lo que quieran, pero no voy a hacerlo".

Por otra parte, desveló que abandonará la ABC debido a los planes en su seno para cesarle. Así, criticó "el hambre de poder de los jóvenes" que le "faltan al respeto" en vez de "verle como una fuente de sabiduría".

EL ASESINATO

Lipolelo Thabane fue asesinada a tiros dos días antes de que Thabane jurara el cargo para un segundo mandato como primer ministro, tras ocupar el entre 2012 y 2015, cuando atravesaba un complicado proceso de divorcio.

Las autoridades emitieron una orden de arresto contra su actual esposa y primera dama, Maesaiah Thabane, quien ya ha sido imputada. El primer ministro ha comparecido ante un tribunal, pero por ahora no ha sido acusado.

El primer ministro fue vinculado en el caso por Molibeli después de que los datos sobre comunicaciones revelaran que su móvil aparecía entre los cruces de llamadas en la escena del crimen.

El documento salió a la luz en unos documentos judiciales firmados por Molibeli después de que el primer ministro intentara suspenderle por otro asunto. El propio Molibeli confirmó días después su autenticidad en declaraciones a medios sudafricanos.

Las autoridades imputaron a Maesaiah Thabane el 4 de febrero después de que se entregara a la Policía tras cerca de un mes fugada. Sin embargo, fue liberada bajo fianza un día después tras pagar mil lotis (unos 61,5 euros), una decisión que ha sido apelada por el riesgo de fuga existente.