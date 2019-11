Prosus mantiene su OPA hostil sobre Just Eat, pese al rechazo de esta y Takeaway.com

Publicado 11/11/2019 13:53:52 CET

LONDRES, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Prosus, el brazo inversor de la firma sudafricana Naspers, accionista de referencia de Delivery Hero, ha publicado este lunes la oferta pública de adquisición (OPA) no solicitada sobre Just Eat, a pesar del rechazo manifestado por esta misma empresa.

De su lado, Just Eat ha mantenido su postura y ha recomendado a sus accionistas que acepten la oferta de fusión planteada por Takeaway.com, ya que la de Prosus "infravalora" la empresa.

"El consejo de administración considera que Just Eat es un activo líder estratégico en el sector del reparto de comida y que la oferta de Prosus no logra reflejar de forma apropiada la calidad de Just Eat y sus activos atractivos, así como los beneficios de ser líder en un sector consolidado y el valor al alza para los accionistas de la combinación con Takeaway.com", han explicado los ejecutivos de la firma.

Prosus ha ofertado a los accionistas de Just Eat 710 peniques por acción, lo que valora la empresa en 4.900 millones de libras esterlinas (5.717 millones de euros). La oferta representa una prima del 20% respecto del precio del cierre de las acciones el día previo al anuncio de la OPA.

Asimismo, el brazo inversor de Naspers ha decidido rebajar su límite de aceptación hasta el 75% de los derechos de voto, frente al 90% que había planteado inicialmente. De esta forma, compite directamente con Takeaway.com, que fijó ese mismo umbral.

"Puedo entender perfectamente que los actuales valores en efectivo tanto de nuestra oferta como la de la competencia no son particularmente atractivos para los accionistas de Just Eat", ha afirmado el consejero delegado de Takeaway.com, Jitse Groen, tras la publicación de la OPA de Prosus.

El ejecutivo ha asegurado que su oferta "une dos posiciones de mercado adyacentes y sólidas", así como que "proporciona a los accionistas de Just Eat la oportunidad de participar en la creación de valor significativa que se espera de la fusión de dos líderes del mercado".

PÉRDIDAS

Prosus es uno de los principales operadores mundiales en el sector de reparto a domicilio de comida, con una inversión de unos 2.800 millones de dólares (2.513 millones de euros) en más de 40 mercados desde 2016, incluidos iFood en América Latina, Swiggy en India y Delivery Hero, que opera en 41 mercados.

El pasado mes de agosto, los consejos de administración de Just Eat y de su competidora holandesa Takeaway.com ratificaron el principio de acuerdo para la fusión de ambas compañías mediante un intercambio de acciones que daría origen a una de las mayores plataformas online del sector con más de 355 millones de pedidos por un valor de 7.300 millones de euros en 2018.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 acciones de Takeaway.com por cada título de la empresa en su poder. En función de esta ecuación de canje, al cierre de la transacción los accionistas de Just Eat controlarán el 52,15% de la nueva compañía y los de Takeaway.com alrededor del 47,85%.

En el primer semestre de 2019, Just Eat registró pérdidas por importe atribuido de 5,6 millones de libras esterlinas (6,5 millones de euros), frente al beneficio neto de 37,2 millones de libras (43,4 millones de euros) del mismo periodo de 2018.

Los ingresos de la compañía anglosajona alcanzaron entre enero y junio un total de 464,5 millones de libras (542,1 millones de euros), un 29,6% más que un año antes.

Por su parte, la holandesa Takeaway.com cerró el primer semestre con pérdidas de 37,44 millones de euros, ampliando así un 154% los 'números rojos' registrados en la primera mitad de 2018 como consecuencia del aumento de los gastos de amortización asociados con la compra de las operaciones en Alemania de Delivery Hero y la utilización de activos fiscales diferidos.

La facturación de la holandesa en el semestre se situó en 179,36 millones de euros, un 70% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 69% de los ingresos por comisiones, hasta 167 millones.