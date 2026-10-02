Protecció Civil envía una nueva ES-Alert a Baix Ebre y Montsià (Tarragona) y piden confinarse

Una persona camina por la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 656 llamadas hasta las 12 horas de este martes, 29 de septiembre, po - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviado una nueva alerta ES-Alert a Baix Ebre y Montsià (Tarragona) y han pedido a la población confinarse en sus domicilios este viernes a las 8.32 horas.

"No salgáis al exterior ni subáis a plantas superiores. Seguid las instrucciones de las autoridades. En caso de riesgo, contactad con el 112", informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Este mismo viernes Protecció Civil ha enviado una primera alerta a las 7.12 horas a causa de inundaciones "importantes" provocadas por el episodio de lluvias en el sur de Catalunya.