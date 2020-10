O. Próximo.- Los sistemas de defensa aérea de Israel interceptan un proyectil lanzado desde Gaza

O. Próximo.- Los sistemas de defensa aérea de Israel interceptan un proyectil la - Mosab Shawer/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este jueves que se han lanzado dos proyectiles desde la Franja de Gaza a su territorio, al tiempo que ha trasladado que su sistema de defensa aérea ha interceptado uno de ellos.

"Dos cohetes han sido lanzados hacia Israel desde Gaza. El Sistema de Defensa Aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha interceptado uno de los cohetes", ha trasladado el Ejército israelí a través de su cuenta en la red social Twitter.

El diario israelí 'The Times of Israel' ha informado de que los proyectiles se han lanzado hacia la ciudad de Ascalón y sus alrededores. El que no ha sido interceptado habría caído en un terreno en campo abierto.

Las FDI no han informado sobre la existencia de heridos o daños materiales derivados del lanzamiento, que ha hecho sonar las sirenas de alarma antiaérea de Ascalón y de varias comunidades ubicadas en el sur de la ciudad.

Israel atacó posiciones de Hamás en la Franja de Gaza en respuesta a otro proyectil lanzado el martes desde el enclave, poco después del anuncio del hallazgo de un túnel excavado que penetraba varias decenas de metros en territorio israelí.