Proyecto guatemalteco gana la fase internacional del Premio ‘Óscar Arnulfo Romero’ de OEI

Premio ‘Óscar Arnulfo Romero’ de la OEI - CEDIDA

BILBAO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Ix Balam, impulsada por la Asociación PERBIPERSE de Guatemala, ha obtenido el primer lugar en la fase internacional del 6º Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos ‘Óscar Arnulfo Romero’, un galardón de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que, desde 2015, reconoce el trabajo de organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en la región.

La ceremonia de premiación ha tenido lugar este jueves en el paraninfo de la Universidad de Deusto, en Bilbao (España), en el marco de un diálogo de alto nivel celebrado durante las “Jornadas de educación en derechos humanos en el contexto iberoamericano”, un encuentro regional que ha contado con la cofinanciación del Gobierno Vasco y de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), y que ha tenido por objetivo impulsar la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la educación como herramientas de transformación social.

El proyecto ganador, Ix Balam, es un ejemplo de desarrollo desde el territorio. Se desarrolla en torno a la Casa Abierta Comunitaria, en Mixco —área metropolitana de la capital— en un espacio integral donde se fomenta la autosostenibilidad y el emprendimiento de la juventud. A través de este proyecto comunitario los jóvenes encuentran una alternativa poderosa y transformadora, a través de la educación en valores, usando el arte y la ritualidad como instrumentos para la construcción de paz y la convivencia.

Inspirado en la figura protectora de Ix Balam, de la mitología maya, el proyecto acompaña a familias, mujeres, jóvenes y niños afectados por la violencia y la exclusión mediante terapias gratuitas, talleres de empoderamiento y propuestas educativas sensibles. Así, el jurado quiso reconocer una alternativa a las maras desde el respeto a los derechos humanos y la democracia.

Entre sus acciones, destacan la atención psicológica a niños, adolescentes y mujeres víctimas, así como el trabajo con familias para fortalecer vínculos y procesos de sanación. En conjunto, el proyecto beneficia directamente a cerca de un millar de personas al año y está profundamente arraigado en la comunidad.

El segundo lugar ha sido otorgado a la iniciativa “Libros en los pabellones”, de la Fundación As (Argentina), que fomenta el acceso a la lectura en contextos de privación de libertad a través de talleres de escritura creativa, bibliotecas en centros penitenciarios y acciones de integración cultural. Con más de 13.000 libros donados en 60 espacios de reclusión en nueve provincias del país, el proyecto promueve la lectura y un acompañamiento con formación en valores como un puente hacia la autonomía, la expresión y la construcción de nuevos proyectos de vida.

Por su parte, el tercer lugar ha recaído en “Escuela Sin Fronteras”, de la Asociación Hospitalidad y Solidaridad (México), una iniciativa que garantiza el acceso a una educación formal, inclusiva y de calidad para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en Tapachula, Chiapas, es decir, a migrantes en situación de extrema vulnerabilidad. El proyecto fortalece aprendizajes clave, promueve el bienestar emocional y la convivencia y facilita la continuidad educativa de la infancia migrante, al tiempo que involucra a las familias y refuerza la formación docente en inclusión.

Además, el jurado ha querido reconocer entre los 20 proyectos ganadores en sus respectivos países a tres más con una mención especial vinculados a temáticas de relevante pertinencia en la actualidad, como la prevención de la salud mental en el entorno de las rede sociales, la participación democrática de los jóvenes, la educación en sostenibilidad y la acción responsable en el territorio. Esstos fueron: Geração Laranja: Património como Promotor de Saúde Mental, del Instituto de Imersão Cultural Stay to Talk (Portugal); “Las elecciones democráticas: 60 años formando en ciudadanía activa”, de la Fundació Escoles Garbí (España), y “Territorios Únicos: Educación para la Sostenibilidad”, de la Fundación Educación 2020 (Chile).

El Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos ‘Óscar Arnulfo Romero’ es una de las iniciativas más emblemáticas de la OEI y ha recibido, desde su creación en 2015, más de 2.500 proyectos de toda la región, destacando experiencias innovadoras que contribuyen a reducir desigualdades, combatir la discriminación y fortalecer los derechos fundamentales en Iberoamérica.

En esta edición, el primer premio está dotado de 8 mil dólares, mientras que el segundo y tercer lugar reciben 5 mil y 3 mil dólares, respectivamente, para ser reinvertidos en el desarrollo y potenciamiento de estas iniciativas.