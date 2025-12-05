El PSOE admite que no estuvo "a la altura" al no "arropar" a las denunciantes de Salazar

Archivo - El secretario Ejecutivo de Acción Electoral de la Ejecutiva federal del PSOE, Francisco Salazar, en una foto de archivo. - PSOE - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE reconoce en un comunicado interno, remitido a cargos del partido, que no estuvo "a la altura" con las mujeres que denunciaron al excargo de Moncloa y Ferraz Francisco Salazar y que no ha "arropado" lo suficiente a las denunciantes.

"Nos duele que haya sucedido", señalan en el texto al que ha tenido acceso Europa Press, que lleva el logotipo del PSOE y tiene fecha de este viernes 5 de diciembre, en el que dan una explicación punto por punto de los hechos de los últimos meses y las acciones que ha llevado a cabo el partido.

"La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada", recoge el documento después de que las víctimas se quejasen de que el partido no se había puesto en contacto con ellas cuatro meses después de haber presentado las denuncias por el canal interno de Ferraz.

Los socialistas admiten que el contenido de las denuncias publicadas detalla "comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista".

Y por tanto admiten la responsabilidad en el trato a las presuntas víctimas. "Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido", señalan.

DEFIENDEN QUE SALAZAR FUE APARTADO DE INMEDIATO

No obstante, recalcan que Salazar "fue apartado de todos sus cargos" el pasado 5 de julio, ante las graves acusaciones publicadas por 'eldiario.es' en la que se describían comportamientos inadecuados hacia mujeres a su cargo en el entorno de trabajo.

En ese momento, Salazar trabajaba en la Presidencia del Gobierno como asesor del presidente Pedro Sánchez, en concreto era secretario general de Coordinación Institucional y además pertenecía a la Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Análisis y Acción Electoral.

La publicación de esos testimonios frustró su ascenso al equipo de Organización para suplir la baja de Santos Cerdán, implicado en un caso de presunta corrupción.

DOS DENUNCIAS EN JULIO

El documento remitido ahora por el PSOE recalca que, en ese momento, en los órganos de dirección del PSOE no se había recibido "ninguna denuncia o queja" sobre el comportamiento de Francisco Salazar.

Fue después, el 7 de julio, cuando la Ejecutiva Federal activa un canal específico para que el Órgano contra el Acoso pueda recibir denuncias, también de forma anónima. Ese sistema, precisan, se venía desarrollando desde mayo cuando se aprobó el protocolo frente al acoso sexual en el PSOE.

En el mismo mes de julio, continúa el relato, el mencionado canal registra dos denuncias anónimas "que son recepcionadas de manera inmediata por el Órgano contra el Acoso, que procede al análisis y contraste de los hechos". Sin embargo, continúan, no estuvieron a la altura en la comunicación con las denunciantes.

HABRÁ UN INFORME CON PROPUESTA DE MEDIDAS

Asimismo señalan que las denuncias presentadas contra Salazar están siendo "analizadas y contrastadas" por el Órgano contra el Acoso "dentro del plazo, tal y como recoge el Protocolo", precisan. Los pasos que dé este órgano y su trabajo se van a recoger en un informe de conclusiones que además va a incluir la "propuesta de medidas" a adoptar. Este informe será trasladado a las partes y también a la Secretaría de Organización, dirigida por Rebeca Torró.

El PSOE expresa además su "tolerancia cero" contra el acoso hacia las mujeres y defiende que es el primer partido de España que cuenta con un protocolo frente a este tipo de situaciones. "Y somos conscientes de que, al ser un sistema innovador, precisa de mejoras continuas. Por ello, el PSOE no va a escatimar en recursos hasta que este sistema sea óptimo", señalan.

Por tanto, aseguran que no van a permitir que se ponga en cuestión su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres "menos si cabe por parte de quienes banalizan, niegan y no combaten la violencia contra las mujeres", apuntan en referencia velada a la oposición.

EL SISTEMA OCULTA LOS DATOS A LOS 90 DÍAS

El PSOE traslada además que el Órgano contra el Acoso que pilota estas investigaciones es "independiente y autónomo" tal como recoge el artículo 7 del protocolo. Por tanto no puede recibir instrucciones del resto de órganos del partido y está formado por especialistas en la materia, nombrados por la Ejecutiva Federal el 7 de julio de 2025.

Además, tratan de explicar la desaparición del expediente de la plataforma digital, que desató las críticas de las denunciantes y explican que el propio sistema oculta los datos "pasados los 90 días del registro de cada denuncia" para "extremar las garantías de protección de datos".

Esta "ofuscación", según el término utilizado por la dirección del partido para referirse a la ocultación de los datos, se produce de manera "automática" en todas las denuncias que se registran a través de este sistema, "sean anónimas o no", para salvaguardar la confidencialidad, apunta. No obstante "bajo ningún concepto se eliminan" ni desaparece el expediente, sostienen.

CASO DE TORREMOLINOS

Finalmente, explican que el Órgano contra el Acoso puede conocer y tramitar denuncias a través de cauces distintos al sistema informático habilitado para ello.

"Esto sucedió, por ejemplo, en el caso ya conocido de Torremolinos, en el que una compañera presentó una denuncia ante la Ejecutiva provincial de Málaga, que la remitió a la Ejecutiva regional y federal", apuntan.

La Ejecutiva Federal, señalan, dio traslado al órgano, que inició los trabajos de ánalisis y se comunicó con la mujer afectada, "al margen del sistema informático", señalan.