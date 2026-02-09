El PSOE aprecia "un fracaso estrepitoso" para el PP y ve a Feijóo como el "pagafantas" de Vox

La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que las elecciones de Aragón de este domingo han sido "un fracaso estrepitoso" para el PP, por haber perdido escaños y considera al líder nacional Alberto Núñez Feijóo como el "pagafantas" de Vox.

Así lo ha sostenido la socialista en una rueda de prensa en la que ha señalado a Feijóo por usar el poder autonómico como "decorado de su estrategia" para llegar a la presidencia del Gobierno: "Es su obsesión por llegar a la Moncloa".

Dicho esto, Mínguez ha espetado que las elecciones que adelantó el presidente aragonés, Jorge Azcón, con la "excusa" de no tener presupuestos han servido para "el engorde de la ultraderecha" y por tanto considera que son los "perdedores políticos" del 8F.

"Convocar elecciones con el objetivo de ser más independiente y poder desarrollar tu programa electoral, que es el objetivo que tenía el PP, y acabar con que eres más dependiente de Vox y pierdes escaños, es el fracaso absoluto del PP", ha explicado.

FEIJÓO ES EL "MEJOR JEFE DE CAMPAÑA" DE VOX

Mínguez ha calificado a Feijóo es el "mejor jefe de campaña" de Vox y ha cuestionado que existan diferencias entre el PP y el partido liderado por Santiago Abascal.

A este respecto, ha apostillado que cada vez que el PP convoca elecciones pierde escaños, mientras que "quien los gana es Vox". "Lo único que ha traído Feijóo a la política es la estrategia de un fracaso", ha deslizado.

"Pone el escenario, paga las facturas y está brindando con escaños es el señor Abascal.", ha espetado tras asegurar que Feijóo es el "pagafantas" de Abascal por contratar a "un grupo guerra civilista", refiriéndose a 'Los Meconios', para el cierre de campaña electoral de Azcón.

Sobre ello, ha añadido que Vox "le está comiendo la tostada" al PP y ha reiterado que la estrategia de los 'populares' no ha salido como estaba planeada: "Uno no convoca a elecciones para depender más de Vox y eso es lo que le está pasando al PP".

VOX SE MULTIPLICA "COMO GREMLINS"

Al hilo, ha criticado que "Vox nace del PP" y que es el líder 'popular' quien "da de comer" a los de Abascal, ayudándoles a crecer y a multiplicarse "como gremlins".

"El PP está haciendo lo contrario que se debe hacer contra la ultraderecha, porque a la ultraderecha se la para", ha sentenciado.