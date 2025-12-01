El PSOE asegura que continuará la investigación interna por acoso contra Salazar aunque ya no sea afiliado

Archivo - Francisco José Salazar, ex secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa - UIMP - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que todavía no ha finalizado la investigación interna contra el exdirigente socialista Paco Salazar por presunto acoso sexual y ha asegurado que seguirán hasta el final aunque ya no sea militante del PSOE, después de que las denunciantes se quejasen de que la información relativa al caso desapareció de la plataforma digital que registra el seguimiento del caso.

"Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento" ha señalado Mínguez en una rueda de prensa desde la sede socialista en la calle Ferraz al ser interrogada por la falta de avances en la investigación de dos denuncias anónimas presentadas hace cinco meses.

El pasado mes de junio, Salazar iba a ser designado en el nuevo equipo de la Secretaría de Organización tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, pero se vio obligado a apartarse ante dos denuncias anónimas que le acusaban de comportamientos inadecuados con mujeres a su cargo.

La semana pasada el propio Salazar se dio de baja del partido, según confirman fuentes de la dirección socialista, pero en el PSOE aseguran que este paso no conlleva el fin de la investigación interna.

FERRAZ DEFIENDE QUE SON "PIONEROS" CONTRA EL ACOSO

Mínguez ha tratado de justificar la falta de avances en estos meses señalando que "las denuncias anónimas tienen su especial dificultad" aunque ha asegurado que el PSOE está "comprometido con todas las mujeres militantes" que utilicen el canal de denuncias.

En esa línea ha defendido que el PSOE es el primer partido que ha implantado un protocolo sobre acoso que se aprobó el pasado mes de mayo y se empezó a aplicar hace solo unos meses, en julio y permite denuncias anónimas. "Somos pioneros" ha recalcado.

Asimismo sostiene que se trata de un proceso garantista que cumple con la protección del anonimato de las denunciantes y por tanto da "tranquilidad" a las mujeres que quieren hacer uso de ese protocolo. "Estamos trabajando en ello, el proceso continúa independientemente de la pérdida de condición de afiliado, hasta llegar a su fin", ha insistido.

En todo caso, al tratarse de un protocolo que ha entrado en vigor recientemente, Mínguez ha dejado la puerta abierta a revisar los protocolos. "Todo lo que se pueda mejorar lo mejoraremos", ha indicado.

EN MANOS DE LA COMISIÓN ANTI-ACOSO

Asimismo, el PSOE ha explicado en un comunicado que este asunto está en manos de "la Comisión anti-acoso" del partido, un órgano que trabaja de forma independiente, según explican fuentes socialistas, y tendrá que redactar su informe final, que remitirá a la Secretaría de Organización y a las partes.

Hasta el momento, aseguran, esta comisión ha trabajado en recabar "toda la información posible para contrastar los hechos recogidos en las dos denuncias anónimas", una fase que consideran esencial porque "no se han recibido nuevos testimonios ni pruebas concluyentes", afirman.

"Una vez concluya esta fase (en las próximas semanas) los responsables de la investigación tendrán una nueva interacción con las denunciantes y con el denunciado, para tratar de contrastar informaciones y cumplir con lo establecido en el protocolo", apuntan.

"INTERRUPCIÓN MOMENTÁNEA DEL ACCESO"

Después de que las denunciantes se hayan quejado de que su caso no aparece en la plataforma donde tendrían que aparecer reflejados los avances de las pesquisas, el PSOE admite que ha habido "una interrupción momentánea del acceso al canal de comunicación por parte de las denunciantes anónimas".

Esa interrupción, explican, "no es fruto de un error sino de una acción automatizada del propio sistema, para la protección de los datos personales". Sin embargo afirman que esa comunicación "será recuperada a la mayor brevedad posible".

Finalmente el PSOE asegura que "no minimiza la gravedad del acoso" y no protegerá "jamás" a quienes lo practiquen aunque a la vez deja claro que respeta la presunción de inocencia y los protocolos establecidos.