El PSOE atribuye a "farsantes" que usan el nombre del partido en vano los hechos "intolerables" del 'caso Leire'

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una declaración desde Ferraz. - EVA ERCOLANESE

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha atribuido las últimas revelaciones del 'caso Leire Díez' a "farsantes" que han usado el nombre del partido "en vano y en falso" y ha defendido que actuarán si detectan "un responsable identificable".

Fuentes socialistas defendieron este miércoles que las nuevas informaciones reveladas en el sumario son comportamientos "individuales intolerables" que han pretendido "legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio".

Asimismo, han afirmado que los contratos recogidos en los informes policiales de la causa "son formalmente legales" y que siguen "analizando la documentación que les da soporte" a través de sus canales internos.

"Si en algún momento detectamos un responsable identificable o un perjuicio para el partido, tomaremos las decisiones judiciales pertinentes", han añadido.

Por su parte, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha afirmado en sus redes sociales que la documentación conocida este miércoles es "una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE".

Por ello, ha avanzado que quien utilice el nombre del PSOE "en beneficio propio o para defender oscuros intereses, nos tendrá siempre enfrente". "Que nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los valores que representan estas siglas", ha añadido.

Desde el PSOE, además, han remarcado que la formación "ya actuó hace tiempo contra varias de las personas mencionadas en las diligencias". "El PSOE actúa. Siempre lo ha hecho", han añadido.