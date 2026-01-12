El PSOE celebrará una Conferencia Política por la Paz para "repensar y renovar el multilateralismo" internacional

Archivo - La portavoz adjunta del PSOE, en el acto de la Constitución del Consistorio madrileño. - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva del PSOE y secretaria de Estudios y Programas del partido, Enma López, ha anunciado este lunes la convocatoria de una Conferencia Política por la Paz que se celebrará en el primer semestre del año y que estará abierta a la militancia socialista, agentes sociales e instituciones, con el objetivo de "repensar y renovar el multilateralismo" internacional.

Según ha explicado López en rueda de prensa, la conferencia pretende "redefinir propuestas" y reflexionar sobre cómo puede contribuir España a la paz en un contexto de "nuevo orden internacional" ante la situación actual, y ha subrayado que "no cabe la melancolía", sino "la propuesta, la coherencia y la acción del Gobierno".

En este sentido, ha defendido que España "sigue siendo" un "faro de la socialdemocracia y de la paz" y ha apostado por impulsar una reflexión ideológica en ese marco. El objetivo es ganar el relato a quienes abogan por un nuevo orden internacional.

La dirigente socialista ha señalado que no se trata de una conferencia política "cualquiera", sino de una cita "clave", que en el futuro podrá considerarse "un hito de lo que ha hecho España" y "el comienzo de lo que haga el resto de Europa".

Cuando se le han pedido más detalles sobre la cita, que aún no tiene localización, se ha limitado a reiterar que tratará sobre la paz, un asunto que ha definido como "el tema más importante de la próxima década".

"ORGULLO" DEL PAPEL INTERNACIONAL DE ZAPATERO

En esta tarea, la dirigente socialista ha ensalzado la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "que lleva trabajando con todas las partes de forma silenciosa desde hace mucho tiempo por la paz" en Venezuela, por lo que el partido muestra el "orgullo de su papel internacional".

En este sentido, López ha criticado la "animadversión" de la oposición y de algunos medios de comunicación a la labor de Zapatero. "Leyendo alguna prensa ya no se sabe si es espía de la CIA, del CNI, cómplice de Trump o de Maduro", ha bromeado.

Por otro lado, preguntada por la petición de históricas feministas del PSOE para celebrar una conferencia sobre igualdad tras los escándalos de acoso sexual en el partido, la portavoz adjunta ha afirmado que su formación "está viendo el tema" pero que al ser una cuestión "muy importante" la celebración de ese cónclave "no se puede decidir de la noche a la manaña". En todo caso, ha recalcado que "no está en cuestión el compromiso feminista del PSOE".

Fuentes del PSOE confirmaron la semana pasada a Europa Press que la Secretaría de Igualdad liderada por Pilar Bernabé convocará la mencionada conferencia sectorial porque forma parte de la agenda feminista del partido, aunque todavía no hay fecha concreta para que se celebre.

Fue el pasado 7 de enero cuando medio centenar de mujeres militantes del PSOE, entre ellas Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Altamira Gonzalo, Amelia Valcárcel y Carmen Martínez Ten publicaron un comunicado en el que denuncian que la organización no ha respondido de manera adecuada a las críticas al feminismo expresadas "de manera agresiva" en redes sociales. Y señalaban además que las críticas feministas a algunas medidas de la acción del Gobierno han sido "ignoradas y silenciadas".