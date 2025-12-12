El PSOE considera "falta muy grave" la conducta de Salazar y expedienta a su número dos, pero no irá a la Justicia

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. - PSOE

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha concluido en su informe sobre los presuntos casos de acoso del exdirigente Francisco Salazar que incurrió en una falta "muy grave" y también ha abierto expediente a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, por posible encubrimiento, pero no llevará los casos a la Fiscalía.

Así lo ha anunciado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en una rueda de prensa este viernes en Ferraz para informar sobre las decisiones del partido tras concluir la investigación interna sobre presuntos casos de acoso sexual de Salazar. Insiste en que hubo un error de comunicación con las víctimas, pero niega intención de tapar el caso.

La 'número tres' del PSOE ha asegurado que las mujeres que quieran llevar su caso a los tribunales contarán con todo el respaldo jurídico y les ofrecerán ayuda psicológica. No obstante ha indicado que también respetan a las que prefieren no acudir a la vía jurisdiccional porque "también las hay", apunta.

ERROR DE COMUNICACIÓN

El PSOE insiste en que el error en este proceso ha sido la "comunicación" con las denunciantes, con las que no se pusieron en contacto hasta pasados cuatro meses de la presentación de las denuncias, y después de que un medio de comunicación alertara sobre la demora.

Torró ha recalcado además que ya tomaron medidas inmediatas contra Salazar desde el primer momento que conocieron los primeros testimonios --el pasado mes de julio-- antes incluso de que se presentasen las denuncias en el canal interno de Ferraz.

En todo caso ha detallado que después de que el órgano antiacoso del PSOE zanjara la investigación en su contra, el partido considera su comportamiento "una falta muy grave" prevista en sus estatutos federales y contraria al código ético y de conducta de los socialistas.

VETO A SALAZAR COMO MILITANTE Y REFUERZO DEL ÓRGANO ANTIACOSO

Por tanto, aunque Salazar ya se dio de baja como militante, han decidido que quede constancia de esa falta y por tanto no podrá darse de alta de nuevo "automáticamente", según ha indicado Torró.

Respecto a Antonio Hernández, que era su número dos en Moncloa y fue destituido recientemente ante acusaciones de encubrimiento a su jefe, el PSOE resuelve abrirle un expediente informativo "para recabar la información necesaria y esclarecer los presuntos hechos".

Por otro lado, Torró se ha comprometido a "mejorar la atención a las personas denunciantes", así como reforzar el órgano contra el acoso "con más apoyo jurídico especializado". El pasado sábado, en un corrillo con periodistas el presidente Pedro Sánchez esgrimió falta de recursos en este órgano para explicar la demora.

El PSOE también realizará campañas informativas y de sensibilización sobre los protocolos de denuncia de acoso a toda la organización, la militancia, los cargos públicos y orgánicos, según ha explicado Torró.

Por último, someterán el protocolo al análisis y la revisión por parte de "gabinetes jurídicos especializados" con el objetivo de mejorar el procedimiento, incluido el tratamiento de las denuncias anónimas. "En definitiva, no vamos a escatimar en recursos para realizar las mejoras que este protocolo precisa", ha apuntado.

NIEGA QUE INTENTARAN TAPAR

Por otro lado, ha negado rotundamente que hayan intentado tapar o encubrir este caso y ha defendido que han actuado de manera "contundente" y de inmediato, reiterando que apartaron a Salazar a las horas de conocer las primeras acusaciones contra él.

También defiende que solucionaron "los fallos" de manera "inmediata" cuando fueron "advertidos por un medio de comunicación" de que no habían contactado con las víctimas meses después de que trasladaran su caso de forma anónima en Ferraz. "Quiero ser rotunda, nadie de esta organización ha tratado de tapar ni encubrir ningún caso", ha enfatizado.

EN EL CASO DE ALGECIRAS

Torró ha sido preguntada por las similitudes de este caso con el del alcalde de Algeciras (PP) donde el PSOE ha pedido investigar en la Fiscalía por un presunto caso de acoso.

A su juicio en este otro caso se le imputan otros delitos como malversación y tráfico de influencias y por tanto ve justificado llevar el caso ante el Ministerio Público. "Creo que no se puede comparar con lo que estamos viviendo", apunta.

En el caso de Salazar, señala, se trata de conductas "impropias, machistas y asquerosas", aunque no son partidarios de llevar el caso a la Justicia e insisten en que son las víctimas quienes tienen que dar ese paso.

NO SE SIENTE CUESTIONADA

Por otro lado, la secretaria de Organización ha sido interrogada por las críticas internas contra ella a causa de su gestión de la crisis y ella ha respondido que las entiende y las recoge de manera constructiva, pero niega sentirse cuestionada.

"Para nada me siento cuestionada, es más, me gustan las críticas, me gustan las opiniones de mis compañeros, porque eso hace que seamos mucho mejores", ha dicho.

RECHAZA ADELANTO ELECTORAL

Finalmente, al ser cuestionada por la pertinencia de un posible adelanto electoral, ante la catarata de casos de acoso y de corrupción que están apareciendo, Torró afirma que el Gobierno "funciona bien".

Así, ha elogiado la labor del Ejecutivo de Sánchez que ha aprobado iniciativas como la subida del sueldo de los funcionarios, ayudas para la dana, entre otras. "52 leyes aprobadas esta legislatura", ha subrayado, insistiendo además en la situación positiva del empleo y el crecimiento económico.

"Esa es la España actual y la que lo ha hecho posible este gobierno con toda la sociedad. Y además nos queda mucho por hacer y por eso vamos a continuar gobernando", ha zanjado.